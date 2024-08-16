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İngiltere'de Aşırı Sağcı Faaliyet Şüphesiyle İki Genç Gözaltında

İngiltere'de iki genç, aşırı sağcı aktivizm iddialarıyla terörizm suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:51
İngiltere'de Aşırı Sağcı Faaliyet Şüphesiyle İki Genç Gözaltında

İngiltere'de Aşırı Sağcı Faaliyetler Üzerine Gözaltılar

İngiltere'de, iki genç birey, aşırı sağcı faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla terörizm kapsamında suçlandı. Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Rex William Henry Clark ve 19 yaşındaki Sofija Vinogradova, "terör eylemlerine hazırlık yapmak" suçlaması ile gözaltına alındı.

Olayın Arka Planı

Polis, gözaltına alınan gençlerin, Southport'ta gerçekleşen bıçaklı bir saldırının ardından aşırı sağcı faaliyette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtti. Ancak, bu olayın, şiddet eylemleriyle doğrudan bağlantılı olmadığını vurguladı.

Ek Suçlamalar ve Mahkeme Süreci

Vinogradova'nın, ateşli silah bulundurmakla birlikte, terör eylemi gerçekleştiren veya hazırlayan bir kişi için faydalı olabilecek iki bilgi toplamakla da suçlandığı ifade edildi. İki genç, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılmak üzere gözaltında tutulmaya devam ediyor.

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