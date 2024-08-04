İngiltere'de Aşırı Sağcı Gösteriler Sürüyor

Rotherham'da Aşırı Sağcıların İsyanı

İngiltere'nin Rotherham şehrinde, aşırı sağcı bir grup, sığınmacıların barındığı bir oteli ateşe vermeye teşebbüs etti. Bu olay, sığınmacılar ve Müslümanlar karşıtı bir protesto olarak gerçekleşti.

Olayların Detayları

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'ne (EDL) mensup yüzlerce kişi, otelin önünde toplandı. Eylemciler, otelin önünde düzmece eylemler yaparak, polisle arbede yaşadı. Taş ve şişelerle saldıran protestocular, otelin giriş katına kadar gelerek, binayı yakmaya çalıştı. Polis Müdahalesi ve Yaralanmalar

Polis, eylemcileri dağıtmakta zorlandı. Olay esnasında bir polis memuru yaralandı ve meslektaşları tarafından güvenli bir yere taşındı. Aşırı sağcılar, otelin kapılarına barikat kurarak içeridekilerin çıkmasına engel olmaya çalıştı.

Middlesbrough ve Bolton'daki Eylemler

Middlesbrough'da da benzer bir şekilde yaklaşık 300 aşırı sağcı yürüyüş düzenledi; iki kişi gözaltına alındı. Bolton'daki polisin, eylemlerin sona ermesi ve yeniden toplanmama çağrısı ise dikkat çekti.

Sonuçlar ve Artan Şiddet

Olayların patlak verme sebebi, Southport'ta yaşanan bıçaklı saldırı oldu. Bu saldırıda, 3 çocuk hayatını kaybetti. Aşırı sağcı sosyal medya hesapları, şüphelinin Müslüman bir sığınmacı olduğu iddialarını yayarak eylemlerine zemin hazırladı. Polis, saldırganın Cardiff doğumlu 17 yaşında bir genç olduğunu bildirdi. Bu gelişmelerin ardından ülke genelinde artan aşırı sağcı eylemlerde, pek çok iş yeri de hedef alındı.

Aşırı Sağcıların Gelecek Planları

Aşırı sağcılar, bu hafta ve önümüzdeki günlerde farklı kentlerde protestolar gerçekleştireceklerini açıkladı. Ülke genelinde devam eden bu gelişmeler, toplumun farklı kesimlerinde endişe yaratmaya başladı.