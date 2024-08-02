İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet Endişesi: Camilerde Güvenlik Artırılmalı

İngiltere'de Aşırı Sağcıların Şiddet Eylemlerine Karşı Alarm

İngiltere'nin Southport şehrindeki bıçaklı saldırının ardından, aşırı sağcı grupların şiddet eylemlerinin artabileceğine dair kaygılar artıyor. Bu bağlamda, camilerin ve sığınmacıların bulunduğu alanlarda polisin devriyelerinin artırılması talep ediliyor.

Camilerin Güvenliği İçin Acil Önlemler

Ülkede, The Guardian gazetesinin aktardığına göre, aşırı sağcı grupların önümüzdeki günlerde en az 19 eylem planladığı bildirildi. "Mosque Security" adlı güvenlik şirketi, son zamanlarda 100 camiden güvenlik talebi aldığını belirtti ve bu camilerin koruma altına alınması için ülke genelindeki müttefikleriyle iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Tell Mama'dan Güvenlik Talepleri

Müslüman karşıtı olayları takip eden sivil toplum kuruluşu Tell Mama, camilerin etrafında daha fazla polis varlığı olmasını talep etti. Tell Mama'nın Direktörü Iman Atta, şu ifadeleri kullandı:

"Polisin camiler ve sığınmacıların bulunduğu yerlerde devriyelerini artırdığını kesinlikle görmemiz gerekiyor. Aşırı sağcıların internet üzerinden örgütlenip Müslüman topluluklara nefret ve yanlış bilgi yaydığını biliyoruz."

Southport'taki Saldırı ve Sonrası

Southport'ta, 29 Temmuz'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda üç çocuk hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki zanlı, enfazanya bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Aşırı sağcı gruplar, bu durum üzerine Southport Islamic Society Camisi'ne saldırıda bulundu.

Güvenlik Güçlerine Yönelik Saldırılar

Saldırı sonucunda 53 polis ve 3 polis köpeği yaralanırken, olay sırasında dört kişi gözaltına alındı. Londra'da da çarşamba akşamı aşırı sağcıların düzenlediği bir eylemde, 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Son olarak, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği açıklandı; kendisi Galler'in başkenti Cardiff'te doğmuş ve 2013'te Southport'a taşınmıştı. Bu durum, aşırı sağın yeniden aktive olduğu bir ortamda, güvenlik konusunu daha da ön plana çıkardı.