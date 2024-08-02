Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet Endişesi: Camilerde Güvenlik Artırılmalı

Southport'taki bıçaklı saldırının ardından camilere yönelik güvenlik önlemleri artırılması gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:33
İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet Endişesi: Camilerde Güvenlik Artırılmalı

İngiltere'de Aşırı Sağcıların Şiddet Eylemlerine Karşı Alarm

İngiltere'nin Southport şehrindeki bıçaklı saldırının ardından, aşırı sağcı grupların şiddet eylemlerinin artabileceğine dair kaygılar artıyor. Bu bağlamda, camilerin ve sığınmacıların bulunduğu alanlarda polisin devriyelerinin artırılması talep ediliyor.

Camilerin Güvenliği İçin Acil Önlemler

Ülkede, The Guardian gazetesinin aktardığına göre, aşırı sağcı grupların önümüzdeki günlerde en az 19 eylem planladığı bildirildi. "Mosque Security" adlı güvenlik şirketi, son zamanlarda 100 camiden güvenlik talebi aldığını belirtti ve bu camilerin koruma altına alınması için ülke genelindeki müttefikleriyle iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Tell Mama'dan Güvenlik Talepleri

Müslüman karşıtı olayları takip eden sivil toplum kuruluşu Tell Mama, camilerin etrafında daha fazla polis varlığı olmasını talep etti. Tell Mama'nın Direktörü Iman Atta, şu ifadeleri kullandı:

"Polisin camiler ve sığınmacıların bulunduğu yerlerde devriyelerini artırdığını kesinlikle görmemiz gerekiyor. Aşırı sağcıların internet üzerinden örgütlenip Müslüman topluluklara nefret ve yanlış bilgi yaydığını biliyoruz."

Southport'taki Saldırı ve Sonrası

Southport'ta, 29 Temmuz'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda üç çocuk hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki zanlı, enfazanya bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Aşırı sağcı gruplar, bu durum üzerine Southport Islamic Society Camisi'ne saldırıda bulundu.

Güvenlik Güçlerine Yönelik Saldırılar

Saldırı sonucunda 53 polis ve 3 polis köpeği yaralanırken, olay sırasında dört kişi gözaltına alındı. Londra'da da çarşamba akşamı aşırı sağcıların düzenlediği bir eylemde, 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Son olarak, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliği açıklandı; kendisi Galler'in başkenti Cardiff'te doğmuş ve 2013'te Southport'a taşınmıştı. Bu durum, aşırı sağın yeniden aktive olduğu bir ortamda, güvenlik konusunu daha da ön plana çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak