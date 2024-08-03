İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Üzerine Acil Toplantı

İngiltere'de Aşırı Sağcı Eylemler Üzerine Kritik Değerlendirme

İngiltere, Kuzey İrlanda ve çevresindeki birçok şehirde meydana gelen aşırı sağcı sokak olayları, hükümetin üst düzey yetkililerini bir araya getirdi. Başbakan Keir Starmer, yaşanan şiddet olaylarına karşı önlem almak amacıyla Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Polisten Sorumlu Devlet Bakanı ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Olayların Ciddiyeti ve Hükümetin Tutumu

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Starmer’ın, eylemlerin başlangıcından bu yana süregelen şiddet olayları üzerine bakanları bilgilendirmiş olduğu belirtildi. Sunderland'da bir polis karakolunda çıkan yangın sonucunda 4 polis memurunun yaralandığı bilgisini paylaşan Starmer, polisin olaylara müdahalesine tam destek verdiğini duyurdu. Toplantıya katılan Angela Rayner, Yvette Cooper, Shabana Mahmood ve Diana Johnson, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Eylemlerin Kapsamı ve Güvenlik Önlemleri

Bugün gerçekleştirilen yaklaşık 30 eylemde, aşırı sağcı gruplar polisin önlemlerine rağmen barışçıl gösterilere karşılık vererek düzenli olarak çatışmalara girdi. Londra'da yapılan eylemlerde, Nazi selamı veren bir kişi dahil 4 kişi gözaltına alındı. Manchester ve Blackpool'da da polis, toplanma yasağı uyguladı.

Güvenlik Güçlerinin Yetkilerini Kullanması

Yorkshire ve Liverpool gibi şehirlerde polis ve vatandaşlar, aşırı sağcı saldırılara karşı camiler ve Müslüman kültür merkezleri etrafında güvenlik önlemleri aldı. Liverpool'da yaşanan olaylarda ise, aşırı sağcıların polislere taş ve sandalye atması nedeniyle 3 polis memuru yaralandı.

Geçmiş Olaylar ve Üst Düzey Tehditler

Aşırı sağcı eylemler, Southport'ta 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından hız kazandı. Düşünce özgürlüğünün öncelikli olduğu ancak ırkçılığın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Aşırı sağcı grupların, gelecekteki eylemleriyle ilgili hükümetin alacak olduğu önlemler büyük merakla bekleniyor.