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İngiltere'de Aşırı Sağcı Spor Kulübü Üyelerini 'Irk Savaşına' Hazırlıyor

İngiltere'deki 'Active Club England' adlı aşırı sağcı spor kulübü, üyelerini radikalleştirerek ırk savaşına hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:44
İngiltere'de Aşırı Sağcı Spor Kulübü Üyelerini 'Irk Savaşına' Hazırlıyor

İngiltere'de Aşırı Sağcı Spor Kulübü Üyelerini 'Irk Savaşına' Hazırlıyor

İngiltere'de aşırı sağ görüşleri benimseyen ve beyazların üstünlüğünü savunan bir spor kulübü olduğu ortaya çıktı. 'Active Club England' adıyla bilinen bu kulüp, üyelerini "ırk savaşına" hazırlamak amacıyla eğitimler veriyor.

Eğitimler ve Hedefler

ITV News'ün haberine göre, kulüp üyeleri büyük ölçüde eski mahkumlar ve şartlı tahliye edilmiş suçlulardan oluşuyor. Kulübün 100'den fazla üyesi olduğu tahmin ediliyor ve eğitimler MI6'ya yakın bir parkta düzenleniyor.

Eğitimler, yoğun bir antrenmanla başlıyor ve üyelerin belirli hedeflere ulaşması amaçlanıyor. Bu hedefler arasında 6 ay içinde 60 kilogramlık ağırlıkları sırtüstü yatarken kaldırma veya 110 kilogramlık ağırlıkları kalça seviyesine kaldırma bulunuyor.

İdeolojik Eğitimler ve Radikalleşme

Üyeler ayrıca boks eğitimi alırken, ideolojik eğitimlerin antrenmanlar sonrası kahve ve restoranlarda yapıldığı ortaya kondu. Bu toplantılarda aşırı bir şiddet ve nefret dili kullanılıyor. Grubun mesajlaşma platformunda yapılan paylaşımlarda, "Vücudun ve beynin zinde olması, dünya görüşümüzün bir beklentisi değil, aynı zamanda onu ayakta tutan sütunlardır." ifadeleri yer alıyor.

Şiddet Geçmişi ve Tehditler

Gruptaki Jay Barlow, geçmişte bıçaklı bir saldırı düzenlediği için hapis yattı ve kulüp, onun üyeliğini kabul etti. Grubun Telegram sohbetlerinde, "Özellikle beyaz olmayanlara karşı çok az sabırlıyım." şeklindeki ifadeler dikkat çekti. Barlow, kulübü savunurken, grup "barışçıl ve yasal" olduklarını iddia ediyor.

Eski Terörle Mücadele Müdürü Neil Basu, Active Club England'ı, 2016'da yasaklanan National Action grubunun devamı olarak nitelendiriyor. Görsel materyallerin incelenmesi sonucunda, grubun şiddete hazırlandığı konusunda ciddi endişeler olduğunu belirtti.

Spor, Radikalleşmenin Araçlarından Biri

Royal Holloway Üniversitesi'nden Elizabeth Pearson, spor aktivitelerinin, kardeşlik duygusunu pekiştiren ve radikalleşmede kullanılan önemli bir araç olduğu konusunda uyardı.

Bu kulüp, aşırı sağ görüşlerin ve şiddetin yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir ve toplumda ciddi bir tehditle karşı karşıya kalınmasına neden olabilir.

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