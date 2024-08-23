İngiltere'de Aşırı Sağın Yükselişi Halkı Kaygılandırıyor

İngiltere'de Aşırı Sağın Yükselişi Üzerine Endişeler Artıyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen yeni bir ankete göre, İngiltere'de halkın %73'ü aşırı sağın yükselişinden endişe duyuyor. Ayrıca, katılımcıların %60'ı aşırı sağcı şiddet olayları karşısında sosyal medya platformlarının yetersiz kaldığını düşünüyor.

Ayrışma ve Endişe Dolu Bir Toplum

Anket, 16-75 yaş arası 1100 katılımcının katılarak 9-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. "Bölünmüş Britanya" isimli ankete göre, %85'lik bir kesim, ülkede ciddi bir ayrışmanın bulunduğunu ifade etti. Kamu hizmetleri ve İngiltere ekonomisinin durumunu endişe verici bulanların oranı ise sırasıyla %84 ve %83 olarak kaydedildi.

Şiddet Olaylarının Etkileri

Temmuz ayı sonunda başlayan ve yaklaşık bir hafta süren aşırı sağcı şiddet olayları sonrası %73'lük bir kesim, aşırı sağın yükselişini endişe verici buldu. Bu durum, önceki anket sonuçlarına göre, aşırı sağdan duyulan endişede 11 puanlık bir artışa işaret ediyor. Aşırı solun yükselişinden rahatsız olanların oranı ise %59 olarak belirlendi.

Katılımcıların %57'si aşırı sağcı olayları ele almakta polisin başarılı olduğunu düşünüyor. Başbakan Keir Starmer'ı başarılı bulanların oranı %39, İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ı destekleyenlerin oranı %30 iken, diğer politikacılara destek verenler yalnızca %21 olarak gerçekleşti. Özellikle sosyal medya şirketleri, %60 oranında başarısız bulunarak eleştirildi.

Halkın Güvensizliği ve Siyasi Ayrışma

Halkın %86'sı ülkede suçlar ve antisosyal davranışların büyük bir sorun olduğunu belirtti. Kadınların %55'i, erkeklerin %42'si suç mağduru olma korkusu yaşadığını ifade etti. Siyasi görüş farklılıklarının toplum için tehlikeli olduğunu düşünenlerin oranı 2018'de %31 iken, bu oran 2023'e gelindiğinde %51'e yükseldi. Ayrıca, halkın %73'ü demokrasinin durumu ile %74'ü ise dini aşırıcılıkla ilgili derin kaygılar taşıyor.