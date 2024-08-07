İngiltere'de Aşırı Sağın Yükselişi: Medya ve Siyasetçilerin Rolü

İngiltere'deki Aşırı Sağın Şiddet Eylemleri

İngiltere'de son dönemlerde artan aşırı sağcı şiddet eylemleri, toplumda önemli bir kaosa yol açmakta. Britanya Müslüman Birliği'nin Sözcüsü Mustafa Al Dabbagh, bu durumu değerlendirdi.

Medyanın ve Siyasetçilerin Rolü

Dabbagh, medya ve siyasilerin Müslüman karşıtlığını körükleyerek bu aşırı sağcı grupların daha da cesaretlenmesine neden olduğunu belirtti. "Uzun zamandır siyasilerimiz İslamofobik yorumlar yapıyorlar. Bazı medya kanalları da bu nefret söylemlerini destekliyor," dedi.

Şiddet Olaylarının Artışı

Son günlerde meydana gelen sokak olaylarını değerlendiren Dabbagh, "Aşırı sağcı haydutların camilere ve Müslümanlara saldırdıkları biliniyor. Bu tür şiddet olayları, İngiltere’nin her yerinde yaygınlaşmakta," ifadesini kullandı.

Yaşanan Olayların Ardındaki Nedenler

Dabbagh, "Hükümetin harekete geçmemesi olayların büyümesine zemin hazırladı. Medyada yayılan Müslüman karşıtı dezenformasyon, bazı kesimleri sokaklara döktü," diyerek durumu eleştirdi.

Aşırı Sağın Taraftarları ve Onların Nefret Duyguları

Dabbagh, "Aşırı sağcı gruplar, Müslümanları bir tehdit olarak algılıyor. Bu durum, toplumda daha fazla nefret ve korkuya yol açmaktadır." dedi.

Olayların Başlangıcı ve Gelişimi

29 Temmuz'da Southport kentinde 17 yaşındaki bir saldırganın gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonrası, aşırı sağcıların camilere saldırdığı bildirildi. Bıçaklı saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Devam eden günlerde, çeşitli şehirlerde alevlenen olaylar, aşırı sağcı grupların polisle çatışmasına ve kamu malına zarar vermesine neden oldu. 2 Ağustos'ta Sunderland'de yaşanan olaylar, aşırı sağcıların şiddetini daha da artırdı.

Hükümet yetkilileri ve medya organları, bu olayların önlenmesi için adım atacak mı, merakla bekleniyor.