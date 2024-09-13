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İngiltere'de 'Bağımsız İttifak' Grubundan İsrail'e Silah Ambargosu Talepleri

Jeremy Corbyn liderliğindeki yeni grup, İsrail'e yönelik tam silah ambargosu çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:05
İngiltere'de 'Bağımsız İttifak' Grubundan İsrail'e Silah Ambargosu Talepleri

İngiltere’de ‘Bağımsız İttifak’ Grubun Hedefi: Silah Ambargosu

Jeremy Corbyn, İngiltere Parlamentosu’nda kurulan ‘Bağımsız İttifak’ grubunun amacının İsrail’e yönelik tam bir silah ambargosu olduğunu duyurdu. Corbyn, bu grubun savaş ve eşitsizliklere karşı seslerini birleştirmek için oluşturulduğunu vurguladı.

Talepler İle Barışa Çağrı

Corbyn, gündeme dair yaptığı açıklamalarda, grup olarak sosyal adalet ve barış için mücadele ettiklerini dile getirdi. Yardım talepleri ve Filistin’in işgali konusunda kararlı duruşlarını sürdürdüklerini belirtti:

"İsrail'e silah satışının derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Hükümet, uluslararası hukukun ihlalinin risk taşıdığını kabul etti, ancak bu itirafın gelmesi için 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesi utanç verici."

Kamusal Tepki ve Barış Hareketi

Corbyn, kamuoyunda oluşan tiksintinin farkında olduğu mesajını vererek, hükümetten silah satışlarını sona erdirmesini talep etti:

"Biz bir barış hareketiyiz ve bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. İsrail'in soykırımda kullandığı silahların ambargo kapsamına alınması şarttır."

'Bağımsız İttifak' Parlamento Grupları

İngiltere’de kurulan bu grup, Corbyn ile birlikte 4 bağımsız milletvekilinden oluşuyor. Bu milletvekilleri, Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Filistin'e destek veren duruşlarıyla dikkat çekti.

Corbyn’in liderlik ettiği bu ittifak, parlamentodaki aşırı sağcı reformcularla eşit sayıda vekile sahip olmanın yanı sıra, Yeşiller Partisi'nden daha fazla milletvekiline sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Corbyn, "Hükümete açık bir mesaj veriyoruz; yasadışı yerleşim politikalarına son vermeli ve Filistin devletini tanımalıdır." diyerek sözlerini sonlandırdı. Bu hareket, Filistin halkının hakları ve barış için güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor.

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