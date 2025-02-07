İngiltere'de Bıçakla İşlenen Cinayetler: Gençler Arasında Yüzde 83

İngiltere'de Bıçaklı Cinayet Alarmı: Gençler En Çok Etkileniyor

İngiltere ve Galler'de, Mart 2023 ile Mart 2024 arasında cinayete kurban giden gençlerin büyük bir kısmının bıçak veya kesici aletlerle öldürüldüğü ortaya kondu. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayımlanan verilere göre, bu dönemde 13-19 yaş grubundaki 64 cinayet kurbanından 53'ü (%83) bıçak ya da kesici alet yüzünden hayatını kaybetti.

Bu oran, tüm cinayetlerde kesici alet kullanımının %46 olduğu düşünülünce, gençler arasındaki riskin ne denli yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. ONS verilerine göre kesici aletle işlenen cinayetler, yalnızca gençler arasında değil, genel nüfusta da artış göstermekte.

Kesici Aletle İşlenen Cinayetlerde Rekor Seviyeler

Mart 2023 ile Mart 2024 döneminde yaşanan kesici aletle işlenen cinayetlerin yüzde 15'i (40 kişi) 18 yaş altı bireylerden oluşuyor ki bu, son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Öne çıkan demografik verilere göre, belirtilen dönemde kesici aletle öldürülen 40 gençten %30'u beyaz, %28'i siyahi, %40'ı ise diğer etnik kökenlere sahiptir.

Bıçaklı Saldırılar Ülkede Özellikle Artış Gösterdi

Ocak 2024 itibarıyla İngiltere’de pala ve zombi bıçaklar yasaklı silahlar listesine alınmıştı. Adalet Bakanlığı, Ağustos 2024te yayımladığı istatistiklerde, aynı dönemde 18 bin 572 bıçaklı saldırı suçu işlendiğini belirtmiştir. Bu suçların 3 bin 206'sını ise 10-17 yaş arasındaki gençler gerçekleştirmiştir.

Olaylarla ilgili olarak, işlenen bıçaklı suçların yüzde 71'inin bıçak doğrultma ya da bıçak dayama şeklinde gerçekleştiği ifade edilmiştir. Ayrıca, 18 yaş üstü suçlular için ortalama hapis cezası 7,4 ay, 10 ila 17 yaş grubundaki suçlular için ise 6,1 ay olarak açıklanmıştır.

Aşırı Sağcı Şiddet Olaylarının Fitili Ateşlendi

Bıçaklı suçlar, 29 Temmuz 2024te Southport kentinde yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayla yeniden gündeme gelmiştir. Saldırının ardından aşırı sağcı grupların göçmen ve Müslüman karşıtı şiddet olaylarına öncülük etmesi, toplumsal tartışmaları alevlendirmiştir.

Bütün bu veriler, bıçaklı suçların önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini gösteriyor. İngiltere'deki yöneticiler ve yasama organları, bu konuda daha fazla adım atma çağrısında bulunuyor.