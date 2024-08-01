İngiltere'de Bıçaklı Saldırı Sonrası Irkçı Şiddeti Kınama

İngiltere, Southport'taki trajik bıçaklı saldırının ardından yükselen ırkçı ve İslamofobik şiddet olayları ile sarsılıyor. Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, bu konuda sert açıklamalarda bulundular.

Justin Welby'den Sert Açıklamalar

29 Temmuz'da bir dans okulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 çocuğun hayatını kaybetmesi sonrası, Justin Welby, sosyal medya hesabında konuya dair yorumda bulundu. "Southport'taki korkunç bıçaklama olaylarını Müslüman ve sığınmacı topluluklara karşı kışkırtmak ve şiddet uygulamak için kullananlar derinden utanmalıdır."

Sadık Khan'ın Tepkisi

Londra Belediye Başkanı Khan, bıçaklı saldırı sonrası başkentte meydana gelen şiddet olaylarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı. "Sokaklarımızda suça yer yok. Londra Metropolitan Polisi'nin şiddete niyetlenenlere karşı harekete geçmesini tamamen destekliyorum" şeklinde konuştu.

Saldırganın Kimliği ve Sonrası

Saldırganın kimliği, 7 Ağustos 2006 doğumlu Axel Muganwa Rudakubana olarak açıklandı. Cardiff'te doğan ve 2013'te Southport'a taşınan Rudakubana, olayın ardından polis tarafından yakalandı ve mahkeme süreci devam ediyor.

Aşırı Sağcılar ve Şiddet Olayları

Saldırının ardından, aşırı sağcı gruplara yakın kişiler, saldırganın isminin "Ali" olduğunu ve ülkeye yasa dışı olarak girdiğini öne sürdü. Bunun neticesinde, Southport Islamic Society Camisi'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Aşırı sağcıların bu eyleminde 53 polis ve 3 polis köpeği yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Londra'daki Eylemler

Dün akşam ise başkent Londra'da aşırı sağcı eylemciler bir protesto düzenlediler. Eylem sonrasında 100'den fazla kişi, şiddet ve sağlık çalışanlarına saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İngiltere, bıçaklı saldırıyla sarsılırken, yükselen şiddet olayları ve ırkçı saldırılar konusunda toplumsal bir seferberlik yaşanıyor.