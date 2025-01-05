İngiltere'de Cansız Bedeni Bulunan Türk Akademisyen Orhan Ekren İzmir'de Defnedildi

İngiltere'de Hayatını Kaybeden Prof. Dr. Orhan Ekren'in Cenazesi İzmir'de Defnedildi

İngiltere'de, Kasım ayı sonunda kaybolduğu bildirilen ve 15 Aralık'ta Londra'nın Regent kanalında cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Orhan Ekren (48), İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi.

Ekren'in cenazesi, yakınları tarafından Yazıbaşı Merkez Camisine getirildi. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine eşi Banu Ekren, ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve birçok akademisyen katıldı.

Törenin ardından kılınan namaz ile birlikte cenaze, Yazıbaşı Mezarlığında defnedildi.

Kaybolma Süreci ve Bulunma Detayları

Prof. Dr. Orhan Ekren, 2021 yılında eşi ve iki çocuğuyla İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşmiş, burada Cranfield Üniversitesi'nde konuk öğretim üyeliği yapmasının ardından enerji sektöründe bir firmada çalışmaya başlamıştı.

Ekren, 26 Kasım'da Londra'nın Camden bölgesinde kaybolmuştu. Londra Metropolitan Polisi, Ekren'in telefon sinyalinin son olarak Regent kanalı kenarından alındığını belirtmişti. Yapılan aramalarda, kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasındaki eşyaların alınmadığı gözlemlenmişti.

Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım talep etmişti. Nihayetinde, 15 Aralık'ta bir temizlik işçisi, Regent kanalı boyunca geçen bir cansız beden bulmuş ve kimlik tespiti 17 Aralık'ta gerçekleştirilmiştir.

İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan ve 15 Aralık'ta cansız bedeni Londra'daki Regent kanalında bulunan Prof. Dr. Orhan Ekren'in cenazesi, İzmir'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Merkez Camiinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye Ekren'in ailesi, akrabaları ve yakınları ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağ 2) katıldı.

İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan ve 15 Aralık'ta cansız bedeni Londra'daki Regent kanalında bulunan Prof. Dr. Orhan Ekren'in cenazesi, İzmir'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Merkez Camiinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye Ekren'in ailesi, akrabaları ve yakınları ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağ 2) katıldı.