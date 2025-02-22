İngiltere'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yer aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' paneli, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi. Altun, katılımcılara video mesaj ile hitap ederek, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki mevcut işleyişin yetersizliğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Hukukun İhlalleri

Altun, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin, insanlık felaketlerini önlemede artık etkili olamadığını dile getirdi. Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan gelişmelerin, bu kuruluşların istikrarlaştırıcı rolünü zayıflattığına vurgu yaptı.

Uluslararası adaletin sağlanmasında, belli ülkelerin temsil edilmediği BM Güvenlik Konseyi'nin yetersiz kaldığını ifade eden Altun, özellikle İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarını örnek gösterdi. Böylece, BM'nin kuruluş misyonunu yerine getirememesinin en belirgin örneği olan bu durum, uluslararası vicdanı yaraladı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Altun, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, 76 yıl önce imzalanan idealleri doğrultusunda, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının açık bir ihlal olduğunu belirtti. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“Dünya beşten büyüktür” ve “Daha adil bir dünya mümkün” şiarlarının gerekliliğini vurgulayan Altun, adalet mücadelesinin insanlık için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Sorumlulukları

Global alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya kalan insanlığın, geleneksel savaşlarla birlikte hibrit tehditlerle de mücadele etmek zorunda olduğunu belirten Altun, dezenformasyonun etkili bir propaganda aracı olarak kullanıldığını da ön plana çıkardı.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze'deki savaşın gerçeklerinin dünyaya duyurulması için etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirten Altun, bu çabanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adalet mücadelesine bağlı kalarak sürdürdüğünü vurguladı.

Son olarak, Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes sonrasında uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Altun, özellikle kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması konularının önemine dikkat çekti.