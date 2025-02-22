İngiltere'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli: İnsan Hakları ve Gazze

İngiltere'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, başkent Londra’da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Queen Elizabeth II Centre'da düzenlenen panele, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere Parlamentosu üyeleri, akademisyenler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, uluslararası yetkililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İlk Oturum: Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri

Panelin ilk oturumunda, "İnsan Hakları ve Filistin: Günümüz Dünyasında Adalet Arayışı" başlığı altında Filistin'deki insan hakları ihlalleri ele alındı. Sahadaki gerçekler ve uluslararası toplumun bu konudaki sorumlulukları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, mevcut ihlallere karşı küresel farkındalığı artırma ve adalet sağlama yönünde ortak çözümler geliştirme hedefleniyordu.

BM Reformunun Önemi

Panelin "Küresel Adaletin Yeniden İnşası: BM Reformunun İnsan Haklarına Etkisi" başlıklı oturumunda konuşan eski Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşmiş Milletler’in yapısının reforme edilmesi gerektiğini vurguladı. Pandor, özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki uluslararası duyarlılığın Arakanlı Müslümanlar ve Filistinliler için gösterilmediğini belirterek, küresel sistemdeki süregelen tutarsızlıklara dikkat çekti.

İki Yüzlü Küresel İlişkiler

Eski İngiltere Parlamentosu üyesi Tasmina Ahmed-Sheikh, uluslararası kamuoyunun Ukrayna ve Gazze konularına iki yüzlü yaklaşımını eleştirdi. Ahmed-Sheikh, bazı insanların hayatlarına daha fazla önem verildiğini belirterek, “Ukrayna göçmenlerine gösterilen ilgiye karşın, Filistinliler aynı muameleyi göremiyor.” dedi.

BM'nin Mevcut Rollerinin Sorgulanması

Eski Britanya Müslüman Konseyi Başkanı Zara Muhammed, Batılı hükümetlerin "İsrail, kendisini savunma hakkına sahiptir" açıklamalarını eleştirdi. Aynı zamanda, BM’nin barışı sağlama sorumluluğunun önemine değinerek, barışa katkı veren kuruluşların fonlarının kesildiğini ifade etti.

Dijital Medyanın Rolü

Panelin "Dijital Çağda Hakikat: Medya, İnsan Hakları ve Dezenformasyon" başlıklı oturumunda konuşan gazeteci Rehma Zein, sosyal medya sayesinde adaletsizliğin daha görünür hale geldiğini ve insanların gerçekleri anlamalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Sonuç ve İzleyecek Adımlar

Panele katılan birçok konuşmacı, BM reformunun zorunluluğu hakkında hemfikir oldu. Aynı zamanda, sosyal medyanın insan hakları ihlalleri ile savaşda kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Dijital ortamda atılacak adımlarla, dünya genelinde adaletin sağlanmasına yönelik çabaların artacağına inanılıyor.