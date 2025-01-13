İngiltere'de Filistin Destekçileri, BBC Önünde Protestoya Kararlı

İngiltere'de Filistin Destekçileri, Polise Rağmen Protesto Düzenleyecek

İngiltere'de Filistin destekçi gruplar, polisin 18 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Filistin yürüyüşü için BBC binası önünde göstericilerin toplanmasını yasaklayan kararını hiçe sayarak protesto düzenlemekte kararlı olduklarını açıkladı.

Protestoya Çağrı

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) ve ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Londra Metropolitan Polisi'nin yürüyüşü engelleme çabalarına rağmen, BBC önünde protesto gerçekleştirecekleri belirtildi. Açıklamada, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapılarak, demokratik protesto hakkına inanan tüm bireyleri yürüyüşe katılmaya davet etti. Organizatörler, "(Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu) Whitehall Caddesi'nde toplanacağız, böylece kitlesel olarak bir araya gelebileceğiz ve BBC'ye doğru yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Polemik Devam Ediyor

PSC, Londra polisinin yürüyüşün barışçıl bir şekilde devam etmesi ve BBC önünde protesto ile tamamlanabilmesi için görüşme talep ettiğini vurguladı. PSC, polise, yürüyüşe engel teşkil edecek her türlü kısıtlamayı kaldırma çağrısında bulundu.

Büyük Kitlelerin Tepkisi

PSC Başkanı Ben Jamal, yüz binlerce kişinin İngiliz hükümetinin İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına suç ortaklığı yapmasına karşı durmak istediğini ifade etti. Jamal, BBC'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin gerçekleri haberleştirmemesi nedeniyle suç ortaklığı yaptığını vurguladı.

Polisin Yasaklama Kararı ve Gerekçesi

Londra Metropolitan Polisi, 18 Ocak'ta BBC binası önünde yapılacak yürüyüş için göstericilerin "sinagog yakınlarında toplanmasını" öne sürerek yasak getirdi. Polis, bu kararın, BBC'nin yönetim binasının bulunduğu alanda toplanmayı engellediğini bildirdi.

Hahambaşı'nın Etkisi

Yürüyüş organize eden PSC, polisin bu yasak kararının Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı sonucunda alındığını belirtti. PSC sözcüsü, Hahambaşı'nın İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini övücü bir şekilde nitelendirerek baskı yaptığını ileri sürdü. Hahambaşı Mirvis, geçen yıl İngiliz polisine, Filistin'e destek yürüyüşleri hakkında rahatsızlık duyduğunu aktarmıştı.