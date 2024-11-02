İngiltere'de Filistin Destekçileri Eylem Düzenledi

İngiltere'de Eylemler Gözleri Üzerine Çekti

İngiltere'de, 1917 yılında Filistin topraklarında bir İsrail devleti kurulmasına destek veren Balfour Deklarasyonu'nun yıldönümünde, Filistin destekçisi bir grup eylem gerçekleştirdi. Manchester Üniversitesi'nde sergilenen, ilk İsrail Cumhurbaşkanı Haim Weizmann'a ait olan büstlere el konuldu.

Weizmann'ın Rolü

Palestine Action adlı grup tarafından yapılan açıklamada, Weizmann'ın 1900'lerin başında Arthur James Balfour ile Manchester'da gerçekleştirdiği görüşmelere dikkat çekildi. Weizmann, Balfour'u İsrail devleti fikrine ikna etme çabaları sonucunda, Balfour'un 1917'de bakan olduktan sonra Filistin topraklarında bir Yahudi yurdu kurulmasına dair destek verdiği belirtildi.

İngiliz Güçlerinin Filistin Üzerindeki Etkisi

Açıklamada, 1917-1948 yılları arasında İngiliz güçlerinin Filistinlilere işkence ve öldürme inşa ettiği, Siyonist silahlı grupları eğiterek 750 bin Filistinliyi yerinden ettiği ve 500'den fazla köyü yok ettiği ifade edildi. Ayrıca, Weizmann'ın İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olduğu hatırlatılarak, Halihazırda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinildi.

Diğer Eylemler

Grup, ayrıca Cambridge Üniversitesi'nde de protesto eylemleri gerçekleştirdi. Balfour'un eğitim aldığı Trinity College binasına kırmızı boya püskürtüldü. Öğrenciler, bu üniversitenin İsrail polis ve askerlerine eğitim verdiğini, destek veren silah şirketleriyle işbirlikleri bulunduğunu duyurdular.

Balfour Deklarasyonu Hakkında

Balfour Deklarasyonu, 2 Kasım 1917 tarihinde, Birleşik Krallığın Filistin topraklarında bir İsrail vatanı oluşturulması konusunda açıkça destek veren ilk büyük devlet olmasını sağladı. Dönemin Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, bu kararı Siyonist lider Lord Walter Rothschild'a yazdığı mektupta duyurdu. Bu mektup, İsrail vatanı yaratılmasına verdiği desteğin yanı sıra bölgedeki halkların haklarına zarar verilmeyeceği taahhüdünü de içeriyordu. Balfour Deklarasyonu, İsrail devletinin kurulmasına giden yolda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.