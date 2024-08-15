İngiltere'de Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Ediyor

Protestoların Nedeni

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek bu olayların 'soykırıma' varan bir düzeye ulaştığını dile getiriyorlar. Mark Etkind, Holokost'tan kurtulan bir babanın oğlu olarak, İsrail ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananların Gazze'deki olayları haklı göstermek için kullanmalarını kınadı.

Geçmişten Günümüze

Etkind, babasının yaşam mücadelesine dikkat çekerek, "Geçmişteki soykırımı, günümüzdeki soykırımı haklı çıkarmak için kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Batılı Güçlerin Rolü

Etkind, Batılı ülkelerin, ateşkes çağrısı yaparken İsrail'i silahlandırdığını ve bu durumun sonuçlarından sorumlu olduklarını vurguladı. "Eğer bir tehlikeyi durdurmak istiyorsanız, ona saldırı silahı veremezsiniz," dedi.

Toplu Katliamın Normalleşmesi

Etkind, Gazze'deki durumun sadece oradaki insanlar için değil, dünya için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, toplu katliamın normalleştirildiğini ifade etti. Yeni hükümetin İsrail'in saldırılarını desteklemeyi seçmesine karşı daha fazla baskı yapılması gerektiğini savundu.

İnsanı Dışı Saldırılar

Bir diğer protestocu Jane, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıyı "affedilemez" olarak nitelendirdi. "Bu, 7 Ekim ve 8 Ekim tarihinden bu yana yaşananlarla farklı değil," dedi. Ülkelerin ateşkes sağlanması için daha güçlü çağrılarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Umutları

Protestolara katılan bir öğrenci ise, okul saldırısını "İsrail'in barbarlığının bir başka örneği" olarak tanımlayarak, insanların silah ticaretine son vermek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.