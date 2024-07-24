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İngiltere'de Filistin Destekçisi Eylemciler Dışişleri Bakanlığını Kapattı

Filistin destekçileri, İngiltere Dışişleri Bakanlığında silah satışlarına karşı protesto düzenleyerek, hukuki raporların açıklanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:41
İngiltere'de Filistin Destekçisi Eylemciler Dışişleri Bakanlığını Kapattı

Filistin Destekçileri Eylemde

İngiltere'de Filistin yanlısı eylemciler, ülkedeki Dışişleri Bakanlığının girişini kapatarak silah satışlarının durdurulmasını talep etti. Eylemciler, İngiltere'nin İsrail'e yönelik silah satışlarına son vermesini ve bunun gerekçesi olarak belirtilen hukuki inceleme raporlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Eylem Öncesi Hazırlıklar

Grup, "Özgür Filistin için İşçiler" adını alarak, yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) Buckingham Sarayı önündeki Kaptan Thomas Cook heykeli önünde toplandı ve Dışişleri Bakanlığına yürüyüş düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Önünde Protesto

Polisin sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen eylemde, yaklaşık 300 eylemci bakanlık binasının önünde toplanarak girişini kapattı. Eylemciler, "David Lammy senden utanıyoruz" ve "Silah ambargosu hemen şimdi" gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Gözaltılar ve Destek Çağrıları

Çeşitli pankartlar taşıyan eylemciler, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarında silah satışına karşı duran memurlara da desteklerini iletti. Eylem sırasında bazı katılımcılar gözaltına alındı; grup, gözaltına alınan kişi sayısının altı olduğunu açıkladı.

Yeni Hükümetin Açıklamaları

İngiltere'de yeni hükümet, Gazze'de ateşkes çağrısı yapmasına rağmen, eski yönetim döneminde alınan kararlarda yalnızca bir geri adım attı. Eski hükümete sunulan hukuki inceleme raporlarını kamuoyuna açıklaması beklenen yeni Dışişleri Bakanı David Lammy ise, bu raporları açıklama yetkisinin bulunmadığını ve kendi inceleme süreçlerini başlattıklarını belirtti.

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