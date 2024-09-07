İngiltere'de Gazze İçin Acil Ateşkes Yürüyüşü

İngiliz Halkı Gazze İçin Sokaklarda

İngiltere'nin başkenti Londra, Gazze'deki saldırılara karşı düzenlenen büyük bir yürüyüşe sahne oldu. Yürüyüş, 18. kez düzenlenen ulusal etkinlik kapsamında gerçekleştirildi ve on binlerce kişi, Gazze için acil ateşkes talebinde bulunmak üzere toplandı.

Yürüyüş Detayları

Piccadilly Circus'ta bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Londra Büyükeliliğine doğru yürüyüşe geçti. Ellerindeki filistin bayrakları ve "Gazze'yi kurtarın", "İsrail'i silahlandırmaya son verin" gibi pankartlarla sessiz protestolarını gerçekleştiren göstericiler, sıklıkla "Özgür Filistin" sloganları attılar.Yürüyüşe Katılanlar

Etkinliğe, bağımsız milletvekili Apsana Begum ve Filistin’in İngiltere Büyükelçisi Hüsam Zomlot gibi önemli isimlerin yanı sıra, birçok sivil toplum kuruluşu ve insan hakları temsilcisi de katıldı. İngiliz polisi, yürüyüş sırasında dikkat çeken bir kişi dışında herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Milletvekilinden Sert Açıklamalar

Yürüyüş sırasında sahne alan Apsana Begum, İngiltere'nin silah ihracatına yönelik olarak aldığı bazı kısıtlamalara değinerek, bu önlemlerin yetersiz olduğunu vurguladı. Begum, "Gazze'deki sivillerin ölümüne neden olan tüm silahların İsrail'e satışına son verilmelidir" dedi.

Dünya Hala İzliyor

Büyükelçi Hüsam Zomlot ise, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırgan politikalara dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Zomlot, "Dünya, Gazze'deki olanları hala sadece izliyor" diyerek bunun bir 'soykırım' olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi de anıldı. Katılımcılar, ailesine başsağlığı dileyerek, adalet ve barış çağrısında bulundu.