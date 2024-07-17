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İngiltere'de görkemli devlet töreni: Kral Charles, yeni hükümetin yasalarını açıkladı!

Kral Charles, İngiltere'de gerçekleştirilen tarihi devlet töreninde Başbakan Keir Starmer'ın yeni yasama gündemini açıkladı. Yeni hükümet, ekonomi ve konut sorunlarına odaklanmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 16:42
İngiltere'de görkemli devlet töreni: Kral Charles, yeni hükümetin yasalarını açıkladı!

İngiltere'de, Kral Charles'ın liderliğinde tarihi bir devlet töreni düzenlendi. Törende, Başbakan Keir Starmer, yeni hükümetin ekonomi ve konut gibi önemli konulara odaklanacağını vurguladı. Cüppeli lordlar ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, Kral Charles hükümetin öncelik verdiği yasaları açıkladı.

İşçi Partisi'nin Seçim Zaferi

Başbakan Keir Starmer'ın liderliğindeki İşçi Partisi, bu ayki seçimlerde önemli bir başarı elde ederek hükümetin önceliklerini belirledi. Yaklaşık 40 yasa tasarısından oluşan kapsamlı bir paket sunan hükümet, ekonomiyi büyütmeyi, konut inşasını kolaylaştırmayı, büyük altyapı projelerinin tamamlanmasını hızlandırmayı, ulaşımı geliştirmeyi ve istihdam yaratmayı hedefliyor.

Değişen Siyasi İklim

Kral Charles, konuşmasında son 14 yıl boyunca Muhafazakar Parti'nin iktidarının devletin yapısını nasıl etkilediğini dile getirdi. İşçi Partisi’nin, kişisel çıkarların önüne hizmet anlayışını koyarak İngiliz siyasetine yeni bir soluk kazandırmaya çalıştığına dikkat çekti.

Başbakan Starmer, 4 Temmuz'da modern Britanya tarihindeki en büyük parlamento çoğunluklarından birine ulaşarak, Tony Blair'den bu yana en güçlü ulusal lider konumuna yükseldi.

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