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İngiltere'de Hayatını Kaybeden Ukraynalı Sporcular Anıldı

Ukrayna'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren 487 sporcu, İngiltere Parlamentosu önünde düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:52
İngiltere'de Hayatını Kaybeden Ukraynalı Sporcular Anıldı

Ukraynalı Sporcular, İngiltere'de Anma Etkinliği ile Hatırlandı

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında hayatını kaybeden 487 Ukraynalı sporcu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir anma etkinliğiyle anıldı. Etkinlik, İngiltere Parlamentosu önünde gerçekleştirildi.

4 Bin Sporcu Hala Silah Altında

İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da silah altında bulunan 4 binin üzerinde sporcu olduğu, bunlardan 487'sinin savaşta hayatını kaybettiği belirtildi. Anma etkinliğinin, Paris'teki Olimpiyat Oyunları'na katılmadan önce düzenlendiği ifade edildi.487 Sayısı ve Spor Ekipmanları

Parlamento Meydanı'na, Ukrayna bayrağı renkleriyle tasarlanmış 487 sayısı yerleştirildi. Bu sayının çevresinde, ölen sporcuların branşlarını temsil eden kürek, boks eldiveni ve kask gibi spor ekipmanları da sergilendi.

Paris Olimpiyatları'na Düşük Katılım

Ukrayna'nın bu yıl Paris'teki olimpiyatlarda sadece 140 sporcu ile temsil edileceği, bunun tarihteki en düşük katılım olduğu kaydedildi. Etkinlikte, ünlü sporcular Sasha Cohen, Oksana Masters, Jens Steinigen, Wolfgang Pichler ve Oksana Rakhra gibi isimler de yer aldı.Bakan David Lammy'nin Mesajı

Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptığı açıklamada, “Dünya, yaz olimpiyatlarında en yetenekli sporcuları kutlarken aramızda bulunmayan Ukraynalı atletleri de hatırlamalıyız” dedi. Lammy, hükümetin Ukrayna'ya desteğinin önemine değinerek, “Ukrayna'nın aydınlık bir geleceğe ulaşması için desteğimizi artırmalıyız” ifadesini kullandı.

Sasha Cohen'in Duygusal Mesajı

Ukrayna kökenli Amerikalı artistik patinajcı Sasha Cohen, katıldığı etkinlikte savaşta hayatını kaybeden sporcuları andığını belirtti. Cohen, “Olimpiyatlara katılan Ukraynalı sporculara hayranlık duyuyorum; onların cesareti ve kararlılığı, annemin memleketinin ruhunu temsil ediyor” dedi.

Öne Çıkan İsimler

Hayatını kaybeden sporcular arasında, iki kez Avrupa şampiyonu olan ve 2016 Brezilya Olimpiyatları'nda dördüncülük kazanan halterci Oleksandr Pielieshenko ile gelecek vadeden 11 yaşındaki ritmik jimnastikçi Kateryna Diachenko da bulunuyor.

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