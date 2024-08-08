İngiltere'de Irkçılık Karşıtları Aşırı Sağcı Eylemlere Karşı Sokaklara Döküldü

İngiltere'de Sokak Gösterileri Patlak Verdi

Londra'nın doğusundaki Walthamstow'da, aşırı sağcıların planladığı şiddet eylemlerine karşı on binlerce ırkçılık karşıtı bir araya geldi. Göstericiler, "Irkçılığa yer yok", "Özgür Filistin" ve "Nefret burada hoş karşılanmadı" gibi sloganlarla sokakları doldurdu.

Yüzlerce Polis Görevlendirildi

Ülke genelinde, 100'den fazla aşırı sağcı eylem planlandığı bilinmekteydi. Gösterilerde, ırkçılık karşıtlarının sayıca daha fazla olduğu gözlemlendi. Brighton'da, bir hukuk bürosunun önünde toplanan az sayıda aşırı sağcı, karşıt göstericilerin baskın çıkması nedeniyle çevreleri polis tarafından güvence altına alındı.

Şiddet Olayları ve Yanıt

Liverpool'da, göçmen destek merkezi etrafında canlı kalkan oluşturan yüzlerce protestocu dikkat çekti. Birmingham ve Bristol'da da benzer olaylar yaşandı, burada bir kişi gözaltına alındı. İngiliz Polis Teşkilatı, özellikle şiddet eylemlerine karşı müdahale için hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Olayların Kökü

Olayların başlaması ise Southport kentinde 17 yaşındaki bir saldırganın 29 Temmuz'da düzenlediği bıçaklı saldırı sonrası aşırı sağcıların camiye ve polislere taşlı saldırılar düzenlemesiyle oldu. Birçok polis memuru yaralanırken, halk arasında korku ve endişe yayıldı.

Ulusal Ölçekte Yayılma

2 Ağustos'ta Sunderland‘de aşırı sağcı gruplar, birçok kamu bağlantılı yere saldırarak polisle çatışmalar yaşadı. Devam eden günlerde ülke genelinde birçok şehirde benzer olaylar gerçekleşti ve aşırı sağcı eylemlerde 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

Sonuç

İngiltere'de son günlerde artan aşırı sağcı şiddet olaylarına karşı, ırkçılık karşıtı grupların düzenlediği büyük gösteriler, toplumda önemli bir dayanışma ve direniş sembolü haline geldi.