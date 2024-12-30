İngiltere'de İslamofobi ve Antisemitizm Olaylarında Korkutucu Artış

İngiltere'de Nefret Suçlarında Yüzde Yüzlük Artış

İngiltere'de, polisin Eylül 2023'ten bu yana gelen inanca yönelik nefret suçu ihbarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Müslüman karşıtı suçlar ile antisemitizmdeki artışın, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Southport'taki bıçaklı saldırı ile direkt bağlantılı olduğu bildiriliyor.

Polis Verileri Ortaya Koyuyor

Ulusal haber ajansı PA Media, İngiltere'deki 40 polis teşkilatından 33'üne Eylül 2023'ten itibaren yapılan nefret suçu ihbarlarını sorguladı. Sonuçlar, Müslüman karşıtı nefret suçları ve antisemitizmde büyük bir artış yaşandığını gösteriyor. Özellikle Southport'taki saldırı, Militan sağcı grupların artmasına zemin hazırladı ve bu durum, Müslümanlara yönelik ihbarların artmasına yol açtı.

Merseyside Polisi’nden Çarpıcı Rakamlar

Merseyside Polisi, Eylül 2022-Ekim 2023 arasında toplam 95 İslamofobik saldırı ihbarı alırken, bu rakam Eylül 2023-Ekim 2024 arasında 195’e yükseldi. Ayrıca, Londra Metropolitan Polisi’ne kayıtlı olan antisemitizm vakalarında da belirgin bir artış yaşandı. 2023'ün Ocak-Eylül döneminde aylık ortalama 54 antisemitizm vakası kaydedilirken, ekimde bu sayı 517 olarak belirlendi.

Manchester ve Batı Yorkshire'de Olaylar Tırmandı

Manchester'da, 2023'ün Ocak-Eylül dönemlerinde aylık ortalama 13 antisemitizm ihbarı alınırken ekimde bu sayı 85, kasımda ise 68 oldu. Aynı dönemde, İslamofobik miktarın 35'ten 39'a yükseldiği raporlandı. Eylül 2023-Eylül 2024 arasında Manchester’da toplam 440 antisemitizm ve 512 İslamofobi vakası kayıtlara geçti.

Ağustos ve Eylül 2024 Tablolara Yansıdı

Yorkshire bölgesindeki Batı Yorkshire Polisi de 2023'ün Ocak-Eylül döneminde aylık ortalama 44 antisemitizm ihbarı aldığını, ancak bu sayının Ekim'den itibaren düştüğünü bildirdi. Aylık ortalama 33 İslamofobi ihbarı sayısı, 39'a tırmandı. Ağustos 2024’te İslamofobik saldırılar toplamda 94 olarak kaydedilirken, Eylül ayında ise 73 vaka bulunuyor.

Ulaştırma Polisi'nden Rekor Sayılar

Ulaştırma Polisi, Ocak 2023-Eylül 2023 arasında 7 antisemitizm, 20 İslamofobi ihbarı alarak dikkat çekti. Ekim 2023'te 60 antisemitizm vakası ile, Kasım 2023'te İslamofobi ihbarlarında 42 olay kaydedilirken, bu dönem rekorlara sahne oldu.

İngiltere'de yaşanan bu gelişmeler, toplumda ciddi bir endişe yaratırken, yetkililer olayların önüne geçmek için daha etkili önlemler almak zorunda kalıyor.