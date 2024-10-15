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İngiltere'de İsrail'e Yaptırım Çağrısı

İngiltere'de, 7 partiden milletvekilleri İsrail'e yaptırımlar uygulanması için önergede buluştu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:13
İngiltere'de İsrail'e Yaptırım Çağrısı

İngiltere'de Yaptırımlar İçin Parlamenter Destek

İngiltere Avam Kamarası'nda, bağımsız milletvekilleri ve 7 siyasi partiden toplam 47 üyenin imzaladığı yeni bir önerge, hükümetin İsrail'e silah satışını durdurmasının yanı sıra farklı yaptırımlar uygulamasını talep ediyor.

Önergenin İçeriği

Bağımsız milletvekili Richard Burgon tarafından hazırlanan önergede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sona erdirmek adına aldığı kararın önemine vurgu yapılıyor. Önerge, hükümetin uygulanması gereken yaptırımları şu şekilde sıralıyor:

  • İsrail'e silah satışının durdurulması
  • İsrailli ürünlerin ithalatının yasaklanması
  • İşgalin sürmesine neden olanlara seyahat yasağı getirilmesi
  • İsrail ile yapılan tüm ticaretin durdurulması

Politik Destek ve İmzalar

Önerge, İskoçya Ulusal Partisi (SNP), Yeşiller, Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Kuzey İrlanda İttifak Partisi ve Plaid Cymru gibi çeşitli partilerden milletvekilleri tarafından imzalandı. Bunun yanı sıra, iktidardaki İşçi Partisi ve bağımsız milletvekillerinden de destek geldi. Ancak, parlamentonun en büyük muhalefet grubu olan Muhafazakar Parti'den hiçbir üye önergeyi desteklemedi.

Uluslararası Hukuk Bağlamı

Önergede ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair kararına da atıfta bulunuluyor. BM'nin aldığı bu kararların, hükümetlere ek yükümlülükler getirdiği ifade ediliyor.

Önerge sayesinde, İngiltere hükümetinin uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket etmesi ve Filistin'in haklarını gözetmesi amaçlanıyor.

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