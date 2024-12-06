İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor

İngiltere'de Karanlık Sokaklarda Güvenlik Kaygıları Arttı

İngiltere'de yayımlanan yeni bir rapor, kadınların yüzde 44'ünün karanlık sokaklarda kendini güvende hissetmediğini ortaya koydu. Erkeklerde bu oran ise yüzde 21 olarak kaydedildi.

Güvensiz Sokaklar ve Artan Suç Oranları

Güvenlik uygulaması Walksafe ve Londra merkezli güvenlik şirketi Mitie tarafından hazırlanan rapora göre, ülke genelinde kadın ve kız çocuklarına karşı suçların son beş yılda yüzde 37 oranında arttığı belirtildi.

Rapora göre, insanların karanlıkta yürümek için güvenli güzergahlar arayışları nedeniyle güvenlik uygulamalarının kullanımında yüzde 81'lik bir artış yaşandı.

Endişeler ve Sosyal Hayata Etkisi

Raporda en çok endişe duyulan eylemler arasında kadınların yüzde 51'inin karanlıkta tanımadıkları kişilerce takip edilme korkusu sıralanırken, erkeklerin ise yüzde 17'si bu konuda endişeli. Erkekler için en büyük tehdit kaynağı ise yüzde 40 ile bıçaklı saldırı veya soygun riski olarak öne çıkıyor.

İngiltere'de insanların yüzde 69'u, kış akşamlarında evlerine gidiş güzergahlarını değiştirerek kendilerini güvenli hissetmeye çalışıyor. Karanlıkta yürümemek için alınan önlemler ve ulaşım araçlarını tercih etmek, bir kişiye aylık yaklaşık 100 sterlin (yaklaşık 4.400 lira) masraf çıkarıyor.

Ayrıca, kadınların yüzde 15'i ve erkeklerin yüzde 7'si, karanlıkta dışarıda olmamak için birçok sosyal etkinliğe katılmamayı tercih ediyor.