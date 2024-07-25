İngiltere'de Kan Stokları Tehlikede: Acil Bağış Çağrısı

İngiltere'de Kan Stokları Tehlikede

İngiltere'deki kan stokları, daha önce görülmemiş derecede düşük seviyelere inmiş durumda. Acil durum ilan edilerek, 0 Rh kan grubuna sahip bireylerin kan bağışı yapmaları için çağrılar yapıldı.

Olayın Nedenleri

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Kan ve Nakil (NHSBT) tarafından yayımlanan uyarıda, başkent Londra'daki sağlık hizmetlerinin siber saldırı nedeniyle olumsuz etkilendiği ve donör merkezlerindeki randevuların büyük ölçüde boş kaldığı bildirildi. Bu durum, kan talebinin ciddi bir şekilde artmasına yol açtı.

Kritik İhtiyaç

NHSBT yetkilileri, hastanelere 0 Rh tipi kan kullanımını "zorunlu vakalarla sınırlandırmaları" ve güvenli durumlarda "alternatif kan kullanmaları" yönünde talimat verdi. NHS Kan ve Organ Nakli İcra Kurulu Başkanı Dr. Jo Farrar, geçen ay yapılan çağrının ardından kan bağışlarının arttığını, ancak hala 0 Rh negatif (0 Rh-) kana olan ihtiyacın kritik seviyesini koruduğunu ifade etti.

NHSBT'nin son verilerine göre, ülke genelindeki 0 Rh- stokları, 6 günlük hedefin oldukça altında bulunuyor ve yalnızca yaklaşık 1,5 gün yetecek kadar kan mevcut. Sağlık yetkilileri, 0 Rh- ve 0 Rh+ kan bağışçılarının acil olarak bir bağış merkezinden randevu alarak kan bağışında bulunmaları gerektiğini belirtiyor.