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İngiltere'de Kar Yağışı ve Seller Ulaşımı Felç Etti

İngiltere'de yoğun kar yağışı ve seller, ulaşımda büyük aksamalara ve yüzlerce okulun kapanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:39
İngiltere'de Kar Yağışı ve Seller Ulaşımı Felç Etti

İngiltere'de Yoğun Kar ve Seller Ulaşımı Etkiledi

İngiltere genelinde yoğun kar yağışı ve yağmurun etkisiyle meydana gelen seller, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Ülke genelinde birçok tren seferi iptal edilirken, yollar trafiğe kapatıldı. Noel tatilinin sona ermesinin ardından eğitimin başladığı ilk günde, yüzlerce okul kapılarını açamadı.

Sel Uyarıları ve Yol Kapatmaları

İngiltere Çevre Ajansı, yağmur ve eriyen kar nedeniyle 166 bölgede sel beklendiğini, 299 bölgede ise sel yaşanmasının muhtemel olduğunu duyurdu. Özellikle Lancashire ve Warwickshire bölgelerinde ciddi nehir taşkınlarının yaşanacağı öngörülmekte. Bölge sakinleri, taşkın bölgelerinden uzak durmaları ve sel sularında araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Ulaşımda Yaşanan Sorunlar

Yoğun kar ve sel, yolların kapanmasına ve hız sınırlarının uygulanmasına neden oldu. M5 otoyolu sel nedeniyle kapatılırken, A1 otoyolu üzerinde her iki yönde yoğun trafik gözlemlendi. Ayrıca, A617 otoyolu da kar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Peterborough ile Leicester arasındaki tüm demir yolu ulaşımı kapatılırken, Nottingham ile Grantham arasındaki seferler, Elton ve Orston civarındaki selden etkilendi.

Okul Kapatmaları ve Uçuş Gecikmeleri

Noel tatili sonrası eğitim ve öğretimin başladığı ilk günde, eğitim kurumlarından da kötü haberler geldi. Bradford’da 175 okul, Leeds’te ise yaklaşık 100 okul ya tamamen kapalı kaldı ya da geç açıldı. Lancashire’da ise 50 okul açılmadı veya geç açılacağının duyurulduğu bildirildi. Ayrıca, Manchester Havalimanı’nda sabah saatlerinde yoğun kar nedeniyle pistler kapatıldı, ancak sonrasında tekrar açıldı. Bazı uçuşlarda hala gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Kışın En Soğuk Gecesi

Met Office, dün İskoçya’daki Loch Glascarnoch’ta sıcaklıkların -13,3 dereceye kadar düştüğünü belirterek kışın şimdiye kadarki en soğuk gecesinin yaşandığını açıkladı.

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