İngiltere'de Kaybolan İzmirli Profesör için Eşi Açıklama Yaptı

26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren için eşi Banu Ekren, yaşadıkları endişe dolu günleri anlattı. Eşinin kaybolduğu gün Camden Lock Londra bölgesinde son görüldüğünü belirten Ekren, "Çantası kanal kenarında bulundu. Polis 2 haftadır arama çalışmalarını sürdürüyor ama henüz bir haber alamadık," dedi.

Orhan Ekren'in Kariyeri ve Kayboluşu

2021 yılında eşi ve iki çocuğuyla birlikte Milton Keynes kentine yerleşen Prof. Dr. Orhan Ekren, Cranfield Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmıştı. Eşinin大学den ayrıldıktan sonra enerji sektöründe çalıştığını belirten Banu Ekren, kaybolduğu günün detaylarını paylaştı.

Banu Ekren, "Orhan aileye çok bağlı, başarılı bir iş insanıdır. Onun için çok endişeliyiz. Eğer kendisini duyan, gören veya herhangi bir bilgiye sahip olan varsa lütfen bizimle ya da en yakın polis merkeziyle iletişime geçsin. Desteğiniz bizim için çok önemli," ifadelerini kullandı.

Ekren ayrıca, şüphelendikleri bir durum ya da kişi olmadığını vurgulayarak, en kısa sürede eşinden iyi haberler almak istediklerini sözlerine ekledi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Orhan Ekren'den 26 Kasım'dan bu yana haber alınamadığını duyurmuştu.