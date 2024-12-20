İngiltere'de Kıbrıs Türk Halkı Tarihi Sempozyumu Gerçekleşti

İngiltere'de 'Kıbrıs Türk Halkının Tarihi' Sempozyumu Düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 'Kıbrıs Türk Halkının Tarihi' konulu önemli bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumda, adada yaşayan Türklerin geçmişi ve tarihsel isimlendirmeleri üzerine derinlemesine analizler yapıldı.

Önemli İsimler Sempozyumda Bir Araya Geldi

London Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda (SOAS) düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve KKTC’nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin katıldı. Ayrıca Cezire Derneği Başkanı Mustafa Kureyşi ile eski İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (BTCA) Başkanı Ersu Ekrem de konuşmacı olarak yer aldılar.

Geçmişe Yolculuk: Türkler ve İslam Tarihi

Konuşmacılardan Kureyşi, İslamiyet’in doğuşuyla birlikte bölgeye gelen Arapların etkilerini ve Emevi ile Abbasiler döneminde Orta Asya Türklerinin İslam ordularındaki rolünü vurguladı. Kureyşi; Kıbrıs’a düzenlenen akınlarda bu Türklerin soyundan gelenlerin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, Osmanlı öncesi Kıbrıs’ta Türk kölelerin varlığını ve bunların Hristiyanlığa geçerek bazı Rumların atalarını oluşturduğunu ifade etti. Sempozyumda Kureyşi, Osmanlı fetihleri öncesinde Kıbrıs’ta bulunan cami ve medreselerle ilgili tarihi belgeleri paylaştı. Fetih sonrasında Anadolu’dan gelen Türklerin adaya yerleştirildiği ve Osmanlı içi göçlerle de Türk nüfusunun arttığına dikkat çekti.

Tarihsel Tanımlamalar ve Kıbrıs Sorunu

Kureyşi, İngiliz belgelerinde adada yaşayan Türklerden 'Türk-Müslüman', Rum belgelerinde ise tüm Müslümanların 'Türk' olarak adlandırıldığını açıkladı. Ersu Ekrem, günümüzde yaşanan Kıbrıs sorununun gelişimi ve Türklerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Barış ve İş Birliği Vurgusu

Sempozyumun sonunda konuşan Büyükelçi Ertaş, Kıbrıs’ta Türk tarihinin anlatılmasının ve öğretilmesinin önemine işaret etti. Ertaş, adada mevcut barış ortamının iki tarafın işbirliği yapabileceği bir fırsat sunduğunu belirtti.