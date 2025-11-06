İngiltere'de Mahkum Krizi: 1 Haftada 2 Mahkum Yanlışlıkla Serbest Bırakıldı

İngiltere'de hapishane hataları alarm veriyor

İngiltere cezaevlerinde yaşanan süreç hataları sonucu, Brahim Kaddour-Cherif ile William Smith'in 29 Ekim ve 5 Kasım tarihlerinde yanlışlıkla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Polis, iki mahkumu bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Yanlış salıvermeler ve arama çalışmaları

Ülkede daha önce de benzer hatalar yaşandı. Cinsel saldırı ile suçlanan göçmen Hadush Kebatu 24 Ekim'de yanlışlıkla salıverildi, 26 Ekim'de Londra'da yeniden tutuklandı ve 28 Ekim'de sınır dışı edildi. Bu gelişmenin ardından yetkililer, benzer hataların tekrarlanmaması için harekete geçti.

Hükümetin incelemesi ve uygulanan önlemler

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı David Lammy, Kebatu vakasının ardından eski Metropolitan Polis Yardımcı Komiseri Lynne Owens liderliğinde bir inceleme başlatıldığını açıkladı. Lammy, 'Olayın ardından hapishane sisteminde şimdiye kadar uyguladığımız en sıkı denetimleri hayata geçirdim. Lynne Owens’un çalışmalarını derinlemesine yapabilmesi önemli. Sanırım daha fazla kontrol ve dengeye ihtiyacımız olacak. Bizim devraldığımız sistem, bir önceki yönetimin kurduğu, insanların gizlice çıkmasına izin veren karmaşık bir sistemdi. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz' dedi.

Siyasi ve uzman tepkileri

Alex Davies-Jones, 'Bu tamamen kabul edilemez, öfke ve hayal kırıklığını paylaşıyorum' diyerek olayın adalet sisteminde daha geniş bir soruna işaret ettiğini vurguladı. Bakan Davies-Jones, hükümetin sistemi geliştirmek için teknoloji uzmanlarından yararlandığını ve bugün hapishane yetkilileriyle 'acil bir toplantı' düzenlediklerini belirtti.

Robert Jenrick, durumu 'tamamen ve kesin bir karmaşa' olarak nitelendirip şu eleştiride bulundu: 'Yanlış salıvermeler kabul edilemez. Hapishane servisinin bu olayın farkına varması ve polisi bilgilendirmesi 6 gün sürdü. Polis şimdi yürütülen insan avında bir hafta geriden geliyor. Bu, Adalet Bakanlığı’nın idari başarısızlığıdır.'

Sistemik sorunlar ve veriler

Mark Fairhurst ise adalet sisteminin karmaşıklığına dikkat çekerek, 'Ayda ortalama 22 mahkum yanlışlıkla serbest bırakılıyor. Bu durum sadece şimdi gündeme geldi. Şu anda tüm ceza adaleti sisteminin tamamen çökmekte olduğunu görüyoruz. Bu sadece hapishanelerle ilgili değil, denetimli serbestlik, mahkemeler ve polis de aynı durumda. Neyin yanlış gittiğini bulmak ve daha da önemlisi bunu düzeltmek için bir kraliyet soruşturması istiyoruz' dedi.

Hükümetin yayımladığı verilere göre, İngiltere ve Galler'de bu yıl Mart ayına kadar geçen 12 ayda 262 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı; bu, önceki yılın 115 vakasına kıyasla yüzde 128 artış anlamına geliyor. Yanlışlıkla salıverilen 262 kişiden 233'ü hapishanelerden, 29'u mahkemeler tarafından hatayla serbest bırakıldı.

Eski İngiltere Cezaevi Müfettişi Nick Hardwick, bu artışı hükümetin başlattığı 'acil erken tahliye programı' ile ilişkilendirerek, 'Bu durum, cezaevi hizmetinde mahkumların tam olarak ne kadar süre yatması gerektiğini hesaplayan birimlerde karışıklığa yol açtı' değerlendirmesinde bulundu. Hardwick, tahliye tarihlerinin hesaplanmasının 'karmaşık' olduğunu ve personelin deneyiminin kritik olduğunu vurguladı. Hardwick ayrıca, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 40 bin mahkumun aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla erken tahliye edildiğini hatırlattı.

Yetkililer, hataların kökenini bulmak ve tekrarlanmalarını engellemek için denetimleri sıkılaştırma, teknoloji ve personel eğitimini güçlendirme yönünde adımlar atıyor.

