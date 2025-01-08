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İngiltere'de McDonnell, İsrail'in Büyükelçisi'nin Sınır Dışı Edilmesini İstedi

İngiliz milletvekili John McDonnell, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'in sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:46
İngiltere'de McDonnell, İsrail'in Büyükelçisi'nin Sınır Dışı Edilmesini İstedi

İngiliz Milletvekili McDonnell'dan Sert Çıkış

İngiltere Parlamentosu'nda bağımsız milletvekili John McDonnell, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'in sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. McDonnell, bu talebini, Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı yaşanan insani krizlere dikkat çekerek dile getirdi.

Gazze'deki Durum ve Sınır Dışı Talebi

Parlamentoda düzenlenen oturumda söz alan McDonnell, Gazze'de açlıktan ve soğuktan hayatını kaybeden çocukların görüntülerinin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. İngiliz hükümetinin mevcut politikalarının İsrail üzerindeki etkisinin yetersiz olduğunu belirten McDonnell, geçmişte yaşanan deneyimlerin, savaş suçlarını önlemenin tek çözümünün ekonomik ve askeri izole olma olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

McDonnell, “Büyükelçi Hotovely, Filistin devleti tanımayı reddediyor ve barışa dair tüm Birleşmiş Milletler kararlarına karşı çıkıyor. Bu kişi, hâlâ İngiltere'de nasıl kalabiliyor?” diye sordu.

Resmi Yanıt ve Anlaşmazlık

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, McDonnell'ın duyduğu üzüntüyü paylaştığını belirterek, “İngiliz ve İsrail hükümetleri arasında Gazze'deki savaşla ilgili bir anlaşmazlık açıkça ortada. Bu durumu tüm kanallarla iletmeye devam edeceğiz.” şeklinde cevap verdi.

Destek Beyanları ve Anlamı

Aynı zamanda, milletvekili Zarah Sultana de McDonnell'in çağrısını destekleyerek, “İsrail Büyükelçisini şimdi sınır dışı edin.” ifadelerini kullandı. Bu durum, İngiltere'deki siyasi tartışmalarda büyük bir yankı uyandırdı.

İsrail-Palestine Çatışmaları

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı geniş çaplı saldırılarla İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. İsrail, bu saldırılarda 1200 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin kişinin de yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Gazze'ye gerçekleştirilen saldırılarda 45 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu çerçevede, uluslararası toplumdaki duyarlılık giderek artmakta ve siyasi baskılar gündeme gelmektedir.

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