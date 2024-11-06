İngiltere'de Muhalefet, Dışişleri Bakanı'nın Trump Açıklamalarını Gündeme Taşıdı

İngiltere'de Kritik Parlamento Görüşmesi

İngiltere'deki muhalefet partisi lideri Kemi Badenoch, Dışişleri Bakanı David Lammy'nin eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yaptığı yorumları sorguladı.

Özür Sorusu Gündemde

Badenoch, Lammy'nin Trump için kullandığı "Neo-Nazi sempatizanı" ve "uluslararası düzene tehdit" ifadelerini hatırlatarak, "(Lammy) özür dileyecek mi yoksa Başbakan onun yerine mi özür dileyecek?" diye sordu.

Başbakanın Yanıtı

Bu sorguya yanıt veren Başbakan Keir Starmer, "Dışişleri Bakanı ve ben, başkan seçilen Trump ile geçtiğimiz haftalarda bir araya geldik. Yapıcı bir görüşmeydi" şeklinde konuştu.

Badenoch'tan Eleştiri

Badenoch, Starmer'ın Lammy'nin ifadelerine dair bir açıklama yapmamasını eleştirerek, İşçi Partisi'nin geçmişte Trump'ın İngiltere Parlamentosu'na gelmesini engellemeye çalıştığını vurguladı. Ayrıca, Avam Kamarası Başkanı'na Trump’a bir davet gönderip göndermeyecekleri hakkında soru yöneltti.

Starmer'ın Cevabı

Starmer, ABD-İngiltere ilişkilerini güçlendirmenin önemine dikkat çekerek, zorlu şartlar altında işbirliği yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

İlişkiler Üzerine Tartışmalar

Badenoch, Starmer'a Trump'ın yabancı mallara getirdiği gümrük vergileri ile ilgili endişelerini dile getirirken, ABD ile yeni Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin akıbetini sordu. Starmer, konuya Trump göreve geldiğinde değinileceğini belirtti.

Sonuç olarak, Badenoch, Starmer'ı "Görüştük, fakat plan yok" diyerek eleştirdi ve mevcut durumu sorguladı.