İngiltere'de Müslüman Karşıtı Nefret Suçları Rekor Kırdı: X Sosyal Medya Platformu Öne Çıktı

İngiltere'de Müslüman Karşıtı Nefret Suçlarında Endişe Verici Artış

2024 yılı, İngiltere'deki Müslüman karşıtı nefret suçları için tarihî bir yıl oldu. Tell MAMA isimli sivil toplum kuruluşunun yıllık raporuna göre, Müslüman karşıtı nefret suçu ihbarları 2022 yılına göre yüzde 165 artarak 6 bin 313 olarak kaydedildi.

Nefret Suçları ve Sosyal Medya

Rapora göre, Müslüman karşıtı nefretin en çok yayıldığı platform X (eski adıyla Twitter) haline geldi. 2012'den bu yana toplam 20 bin üzerinde nefret suçu ihbarı alan Tell MAMA, son iki yılda ise 10 bin 719 ihbar aldı.

İhbar Sayılarındaki Kayda Değer Artış

2024 yılında yaşanan saldırıların 5 bin 837'sinin doğrulandığı belirtilirken, bunların 3 bin 530'u günlük yaşamda gerçekleşti. Müslümanlar, bu dönemde günlük hayatta işlendiği raporlanan nefret suçlarında yüzde 2 bin 253 gibi korkutucu bir artış gözlemlendi.

Fiziksel ve sözlü saldırılara uğrayanların 1029'unun dış görünüş itibarıyla Müslüman olduğu belirtildi. Başörtüsü takan kadınların oranı %53, sakallı olanların %30, peçeli olanların ise %3 şeklinde açıklandı.

Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklar

Kadınlar daha yaygın olarak cinsiyetçi, ırkçı ve cinsel saldırılara maruz kalırken, erkekler daha çok istismarcılıkla itham edildi. Müslümanların geçtiğimiz yılki saldırılara maruz kalma oranı, %62 sözlü ve fiziksel tacizden oluştu; bunu %15 ile tehdit içerikli davranışlar takip etti.

İnternetteki Nefret Suçlarının Artışı

İnternet ortamında gerçekleşen nefret suçları, 2022'ye göre %288 artışla 2 bin 307 olarak tespit edildi. Bu suçların 991'i X platformunda, 317'si TikTok’ta, 201'i ise Facebook’ta işlendi.

Koruma ve Farkındalık Önerileri

Raporda, eğitim kurumlarında çalışanlara Müslüman karşıtı ayrımcılık ve nefret suçu konularında eğitim verilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, öğrenci diyaloğunun geliştirilmesi ve şikayet süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi öneriliyor. İş yerlerinde farkındalığın artırılması, internet ortamında ise denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Sonuç olarak, savunmasız grupları korumak için daha fazla eğitim ve kaynak gerektiği açıkça ortada. Bu rapor, toplumda Müslüman karşıtı nefret suçlarının artışına karşı önlem alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.