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İngiltere'de Müslüman Otobüs Şoförüne Saldırı: 10 Ay Hapis Cezası

Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret eden Michael Mongan, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:23
İngiltere'de Müslüman Otobüs Şoförüne Saldırı: 10 Ay Hapis Cezası

İngiltere'de Müslüman Otobüs Şoförüne Irkçı Saldırı

İngiltere'nin Londra şehrinde, Müslüman bir otobüs şoförüne yönelik gerçekleştirilen nefret dolu saldırı sonucu, suçlu bulunan Michael Mongan, toplamda 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın Detayları

Hayes bölgesinde 7 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, Mongan, şoför kabinine tükürerek ve ırkçı hakaretler ederek Müslüman otobüs şoförüne saldırmıştır. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Mongan gözaltına alındı.

Mahkeme Süreci

Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Mongan'ın daha önce benzer bir suçtan kefaletle serbest bırakıldığı hatırlatıldı. Mahkeme, onun aşırı sağcı şiddet eylemlerinin etkisiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Savcının Açıklamaları

Savcı Jaswant Narwal, Mongan'ın davranışlarının toplumda infiale neden olduğunu vurgulayarak, "Kendisi, işini yapan bir şoföre sadece nefret dolu sözler sarf etti. Bu tür eylemler toplumda kabul edilemez," dedi. Ayrıca Mongan'ın, başından geçen olayı ahlaki olarak kabullenmediğini ve pişman olmadığını ifade etti.

Görüntülerin Yayılması

Mongan'ın Müslüman otobüs şoförüne hakaret ettiği görüntüler, 8 Ağustos'ta sosyal medyada yayımlanmıştır. Görüntülerde Mongan’ın, şoföre "Müslüman terörist" şeklinde hakaret ettiği görülmektedir. Şoför kabinine defalarca vurarak tüküren Mongan, 9 Ağustos tarihinde yakalanmış ve ertesi gün mahkemeye çıkarılmıştır.

Bu olay, toplumda benzeri ırkçı davranışların ve saldırıların artış gösterdiği endişelerini artırmıştır.

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