İngiltere'de Müslümanların Üçte Biri Ülkeyi Terketmeyi Düşünüyor

İngiltere'de Müslümanların Aşırı Sağ Korkusu

İngiltere'de yapılan bir ankete göre, her 3 Müslüman'dan biri, artan nefret söylemi ve Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) nedeniyle yurt dışına çıkmayı düşünmekte. Ansak sonuçlarını paylaşan sivil toplum kuruluşu Tell Mama ve araştırma şirketi Survation, 30 Temmuz - 14 Ekim tarihleri arasında 750 Müslüman katılımcıyla yapılan araştırmanın çarpıcı verilerini ortaya koydu.

Aşırı Sağ ve Nefret Suçları

30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet olayları sonrasında, Müslümanların karşılaştığı nefret söylemi ve Müslüman karşıtı tutumların yaygınlaştığına dair bulgular dikkat çekici. Her 4 Müslümandan biri, bu dönem zarfında nefret söylemi mağduru olduğunu belirtirken, 3'te 2 Müslüman, risk altında olduklarını düşünmekte.

Ülke Dışına Çıkmayı Düşünenler

Yapılan ankette, aşırı sağcı şiddet olaylarının artmasının ardından, her 3 Müslümandan biri başka bir ülkeye taşınma düşüncesini dile getirdi. Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı sonrası Müslüman karşıtı ifadelerin toplumda yaygınlaştığını düşünenlerin oranı ise 10'da 7 olarak kaydedildi.

Kimlik İfadesi ve Güvenlik Algısı

Anket sonuçları, her 2 kişiden birinin olayların ardından Müslüman kimliğini daha açık bir şekilde yaşamaya başladığını gösterdi. Ancak buna rağmen, İngiltere'nin genel olarak güvenli olduğunu düşünenlerin oranı 10'da 6 olarak belirlendi.

Özellikle Kadınlar Etkileniyor

Kadın katılımcıların yüzde 27'si nefret söylemine maruz kaldığını ifade ederken, erkeklerde bu oran yüzde 24 oldu. Ayrıca, katılımcıların 10'da 4'ü, camilerin aşırı sağcıların hedefi olmaya devam ettiğini düşündüğünü bildirdi.

İslamofobi İle Mücadele Çağrısı

Birmingham, Worcester ve Coventry gibi kentlerde en fazla İslamofobik söylem ve nefret suçu yaşandığı belirtilmekte. West Midlands bölgesinden katılanların yüzde 41'i, bu tür suçlara gerçek hayatta ve internet ortamında maruz kaldığını ifade etti. Londra'da ise bu oran yüzde 16 olarak belirlendi.

Tell Mama Direktörü Iman Atta, Müslüman karşıtlığının toplum üzerinde olumsuz etkilerini hissettirmeye devam ettiğini anlatarak, hükümetin bu konudaki harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.