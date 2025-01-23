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İngiltere'de Norovirüs Vakalarındaki Artış Hastaneler Üzerindeki Baskıyı Artırıyor

Norovirüs vakaları geçen yıla göre %80 artarak hastaneler üzerindeki baskıyı artırdı. NHS verileri alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:45
İngiltere'de Norovirüs Vakalarındaki Artış Hastaneler Üzerindeki Baskıyı Artırıyor

Norovirüs Vaka Sayıları Endişe Veriyor

İngiltere'de halk arasında "kış ishali" olarak bilinen norovirüs vakalarının geçen yıla kıyasla yüzde 80 oranında artması, hastaneler üzerindeki baskıyı artırıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan açıklamalara göre, 19 Ocak'ta sona eren hafta içinde günlük ortalama 784 kişi norovirüs nedeniyle hastaneye yatırıldı. Bu sayı, bir önceki haftaya göre artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine oranla neredeyse iki katına ulaştı. NHS verileri, 2020'den bu yana herhangi bir ocak ayında kaydedilen en yüksek vaka seviyesini işaret ediyor.

Kış Virüsleri Hastaneleri Sıkıştırıyor

Grip vakalarının zirve yapmasının ardından bir düşüş gerçekleştiği belirtilse de günlük ortalama 3 bin 833 hasta grip nedeniyle hastanelere başvuruda bulundu. Bu hastaların 176'sının yoğun bakımda olduğu kaydedildi. Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1071 hasta hastaneye yatırılıyor.

NHS verileri, hastanelerdeki yetişkin yataklarının yüzde 96'sının dolu olduğunu ortaya koydu. Geçen hafta, bu yatakların yaklaşık 13 bin 710'u hastanede yatmasına gerek olmayan ve taburcu edilebilecek hastalar tarafından kullanıldı. Bu sayı, bir önceki haftadan 125 daha fazla olarak gözlemlendi.

Hastaneler Üzerindeki Baskılar Devam Ediyor

Ama buna karşın, ambulans bekleme sürelerinin düşmeye devam ettiği belirtildi.

Sonbahardan bu yana 29 milyondan fazla grip, Kovid-19 ve Respiratuar Sinsityal Virüsü (RSV) aşısı yapıldığını açıklayan NHS Acil ve Acil Bakım Ulusal Klinik Direktörü Prof. Julian Redhead, "NHS hastaneleri geçen hafta norovirüs vakalarındaki artıştan etkilendi. Bu, 2020'den bu yana ocak ayında kaydedilen en yüksek seviye. Grip ve diğer kış virüsleri ile hastaların taburcu edilmelerindeki gecikmeler nedeniyle hastaneler oldukça yoğun." dedi.

Redhead, vatandaşların sağlık tavsiyeleri için 111 numaralı hattı veya çevrim içi 111 hizmetini kullanmalarını, yalnızca acil durumlarda 999'u aramalarını ya da acil servislere başvurmalarını vurguladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting ise "Grevi sonlandırmak ve yeni RSV aşısını dağıtmak için yaptığımız çalışmalara rağmen, ülke genelindeki hastaneler hala önemli baskılarla karşı karşıya. Grip vakalarının düşüşe geçmesi ve ambulans teslimlerinin iyileşmesi olumlu olsa da henüz bu zorlukları geride bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, norovirüsün hızla yayılabildiğini belirterek, virüsten korunmanın en etkili yolunun sık sık sabun ve suyla el yıkamak olduğunu kaydediyor.

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