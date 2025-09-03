İngiltere'de 'Palestine Action' Destekçilerine Gözaltı: 7 Kişi Alındı

İngiltere'de yasaklanan örgüt ilan edilen Palestine Action grubuna destek amacıyla cumartesi günü düzenlenecek eylem öncesi 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Destekçi Gruplardan Tepkiler

Defend Our Juries adlı grup, ABD merkezli X şirketindeki hesabından yaptığı açıklamada, gözaltıların kendilerini susturmayacağını bildirdi. Açıklamada, "Filistin'deki soykırımı ve İsrail'in savaş suçlarını sona erdirmek için başlatılan bu hareket, durdurulamaz bir sevgi ve dayanışma gücüdür." ifadesine yer verildi.

6 Eylül Cumartesi günü Londra'da yapılacağı duyurulan destek eylemine binden fazla kişinin katılma sözü verildiği bildirildi.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) da X hesabından gözaltı işlemlerini kınadı ve grupla dayanışma içinde olduklarını açıkladı. PSC, "Soykırımı sona erdirmek için harekete geçmek yerine soykırımı protesto edenleri bastırmaya, onları susturmaya çalışıyorlar. Bu işe yaramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Tepkiler ve Hukuki Boyut

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) ise uygulamayı "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olarak nitelendirerek, "Bu, İngiltere yetkililerinin otoriter uygulamaları kullanma istekliliğinin korkutucu örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayında yasağa karşı destek için 8 Ağustos'ta Londra'daki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen eylemde 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Yasak Sürecinin Ardından

Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesine giden sürecin ilk adımı, 20 Haziran tarihinde Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Brize Norton hava üssünde yapılan eylem sonrası atıldı. Grup üyeleri, o sabah üsse girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve eylem yerine Filistin bayrağı bırakmıştı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine Palestine Action'ı terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sundu. Tasarı, Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylandı. Grup, yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş; mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetti. Resmi yasak 5 Temmuz'den itibaren yürürlüğe girdi.

Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte, gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle, grubun adını taşıyan tişört veya rozet takmanın ise 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasının önü açıldı. Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili gelişmeler ve cumartesi günü planlanan eylemin akışı takip edilmeye devam ediyor.