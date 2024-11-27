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İngiltere'de PKK Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

İngiltere'de düzenlenen operasyonda PKK bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı, 8 adreste arama gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:16
İngiltere'de PKK Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

İngiltere'de PKK'ya Yönelik Önemli Operasyon

İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, toplamda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından bu sabah Londra genelindeki farklı adreslere operasyon yapıldığını doğruladı.

Gözaltına Alınanların Yaşları

Operasyonda gözaltına alınan kişilerin yaşları 23, 27, 31, 56, 59 ve 61 olarak belirlendi. İki kadın da gözaltına alınan grubun içinde yer alıyor.

Arama ve İncelemeler Devam Ediyor

Soruşturma çerçevesinde, Londra'daki 8 adreste eş zamanlı arama işlemleri gerçekleştirildi. Bu aramalar arasında Londra'nın kuzeyinde bulunan Haringey bölgesindeki Kürt Toplum Merkezi de bulunuyor. İlgili incelemenin iki hafta sürebileceği bildirildi.

Polis, arama sırasında ilgili bölgelerin yaya ve araç trafiğine kapatıldığını açıkladı. Ayrıca, arama yapılan alanlarda devriye sayısının artırıldığı da belirtildi.

Polisten Açıklama: Güvenlik Önceliğimiz

Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, PKK ile bağlantılı olabileceği düşünülen faaliyetlere karşı yürütülen önemli bir soruşturmanın bu operasyonu tetiklediğini vurguladı. Flanagan, “Umarım yapılan gözaltılar, hiçbir terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizin, İngiltere veya başka yerlerdeki topluluklara zarar vermek istemediğimizin göstergesidir.” dedi.

Kürt toplumuna yönelik önemli mesajlar veren Flanagan, “PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu ya da hedef alındığını düşünen herkesi bizimle temasa geçmeye çağırıyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca toplum merkezinin kapatılmasının yarattığı rahatsızlığın farkında olduklarını belirterek, “İddialar çok ciddi, bu nedenle olabildiğince fazla kanıt toplamak konusunda dikkatli olmalıyız.” ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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