DOLAR
34,62 0%
EURO
36,57 -0,6%
ALTIN
2.938,57 -0,28%
BITCOIN
3.343.211,38 -5,52%

İngiltere'de PKK Operasyonunda 7 Gözaltı: Olay Yerinde Gelişmeler

İngiltere'de PKK'ya yönelik operasyonda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Londra'daki Haringey bölgesindeki toplum merkezinde arama yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 23:47
İngiltere'de PKK Operasyonunda 7 Gözaltı: Olay Yerinde Gelişmeler

İngiltere'de PKK'ya Yönelik Operasyonda 7 Gözaltı

LONDRADA - İngiltere polisi, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın, toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Londra Metropolitan Polisi'nin Terörle Mücadele Müdürlüğü, bu sabah Londra'daki farklı adreslerde operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Gözaltına alınanların yaşları 23, 27, 31, 56, 59 ve 61 arasında değişiyor. İlk aşamada 6 kişi gözaltına alınırken, sonradan Londra'nın batısında 31 yaşındaki bir erkek şahıs daha eklenerek toplam gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Aramalar ve İncelemeler Başlatıldı

Soruşturma çerçevesinde Londra'nın farklı bölgelerinde, özellikle Haringey'deki Kürt Toplum Merkezi dahil olmak üzere toplam 8 adreste arama başlatıldı. Polis, toplum merkezindeki incelemenin yaklaşık 2 hafta sürebileceğini açıkladı. Ayrıca, arama yapılan yerlerin çevresindeki yaya ve araç trafiği kapatıldı ve devriye sayısı artırıldı.

Terörle Mücadele Müdürü Helen Flanagan'dan Açıklama

Londra polisi, operasyonla ilgili olarak Terörle Mücadele Müdürü Vekili Helen Flanagan'ın değerlendirmelerine de yer verdi. Flanagan, "Bu operasyon, PKK ile bağlantılı olduğu düşünülen faaliyetlere yönelik önemli bir adım. Gözaltıların, terör faaliyetine tolerans göstermediğimizin ve gerektiğinde harekete geçeceğimizin kanıtı olacağını umuyorum," dedi.

Flanagan, PKK bağlantılı kişiler tarafından hedef alındığını düşünen herkesi polise başvurmaya davet ederken, toplum merkezinin kapatılmasının rahatsızlık verebileceğinin farkında olduklarını belirtti.

PKK Destekçileri ile Polis Arasında Arbede

Gözaltı operasyonlarının ardından Haringey'deki toplum merkezi önünde toplanan PKK destekçileri, polisin barikat kurma girişimlerine karşı koydu. Arbedenin yaşandığı olaylarda, toplamda 4 protestocu gözaltına alındı. Londra Metropolitan Polisi, bu gözaltıların operasyonla ilgili olmadığını vurguladı.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı, Haringey bölgesinde bir uçuş yasağı uygulandığını duyurdu. Bu tedbirin, ortaya çıkan acil durum nedeniyle gerekli olduğu belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7...

İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişiyi gözaltına aldı. İngiltere'de bu sabahki gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki PKK sempatizanları tepki gösterdi. Haringey'deki toplum merkezi önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıktı.

İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7...

İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişiyi gözaltına aldı. İngiltere'de bu sabahki gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki PKK sempatizanları tepki gösterdi. Haringey'deki toplum merkezi önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, Gazze'nin Kuzeyi için 'Acil Kurtarma' Çağrısı Yaptı
2
TİKA Cezayir'de Geleneksel Kıyafet ve Hurma Mamulleri Atölyeleri Açtı
3
İngiltere'de PKK Operasyonunda 7 Gözaltı: Olay Yerinde Gelişmeler
4
Artvin'de Eğitime Kar Engeli: 2 İlçede 1 Gün Ara Verildi
5
Iğdır'da Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Toplantısı Yapıldı
6
İstanbul'da 'Raylı Sistemlerde Geleceğin Kadın Çalışanları' Sertifika Töreni
7
Sağlık Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı