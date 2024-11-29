İngiltere'de PKK'ya Yönelik Operasyonda 'Ciddi İddialar' İnceleniyor

İngiltere'de PKK'ya Yönelik Operasyonda 'Ciddi İddialar'

İngiltere'de, terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan soruşturmada "çok ciddi" iddiaların araştırıldığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi, bu konuda yürütülen operasyonların devam ettiğini belirtti.

7 Kişi Gözaltına Alındı

Terörle Mücadele Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK ile bağlantılı olduğu düşünülen 7 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, 27 Kasım Çarşamba sabahı Londra'nın çeşitli adreslerinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, yaptığı değerlendirmede, "Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok ciddi iddiaları araştırmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Flanagan, arama faaliyetlerinin birkaç gün süreceğini ve bu durumun yerel halkta rahatsızlık yaratabileceğini ancak alanların mümkün olan en kısa sürede iade edileceğini vurguladı.

PKK Sempatizanları Tepki Gösterdi

Gözaltılar sonrasında Londra'daki PKK sempatizanları, yapılan arama çalışmalarına karşı protesto düzenledi. Haringey'deki dernek önünde toplanan örgüt destekçileri ile polis arasında arbede çıkarak 4 kişi gözaltına alındı. İkinci bir eylemde de terör örgütü yandaşları, polisle çatışmaya girdi ve polis memurlarına saldırıda bulundu.

Türk Yetkililerden Bilgiler Aktarılıyor

Türk kaynaklar, İngiltere’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’ya yönelik yürütülen çalışmaların, güvenlik güçlerince terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme konularında devam ettiğini açıkladı. Türk yetkililerin İngiltere makamlarına düzenli bilgi aktardığı ve operasyon kararının bu bilgilerin ışığında alındığı belirtildi.

PKK'nın uzantılarından bir derneğe yapılan baskın, örgütün İngiltere'deki faaliyetleri konusunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İlgili kaynaklar, bu olayın ardından PKK'nın İngiltere'deki gruplarının panik içinde olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.