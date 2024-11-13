İngiltere'de Polis Memuru, 'Hamas'a Destek' İle Gözaltına Alındı

İngiltere'nin Gloucestershire Bölgesinde Bir Polis Memuru Gözaltında

İngiltere'de, dijital ortamda Hamas'a destek verdiği yönündeki iddialar nedeniyle bir polis memuru gözaltına alındı. Gloucestershire Polisi'nden yapılan açıklamada, Güneybatı Terörle Mücadele Polisinin (CTPSW) yürüttüğü bir operasyon ile 30 yaşlarında bir polisin, Gloucester kentindeki bir evde gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Terörizm Yasası Kapsamında Gözaltı

Açıklamalara göre, söz konusu polis memuru, Terörizm Yasası'nın 12. maddesine aykırı hareket ederek Hamas'a destek vermekten ötürü gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisin, Gloucestershire bölgesi dışında bir yerde tutulduğu bilgisi de yer aldı.

Soruşturma Süreci ve Detaylar

Soruşturma sürecinde Gloucester kentindeki bir evde ve araçta arama yapıldığı kaydedildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Arman Mathieson, polis memurunun çevrimiçi eylemleri neticesinde gözaltına alındığını belirtirken, analiz için teknolojik ekipmanların arandığını ifade etti.

Mathieson, gözaltının etkili bir soruşturma için yapıldığını vurgulayarak, şu aşamada herhangi bir sonuç çıkarmanın doğru olmayacağını da ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.