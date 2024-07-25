Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İngiltere'de Polis Şiddeti: Beyninde Kist Olan Kişi Gözaltında Tekmelendi

İngiltere'de bir kişinin gözaltında maruz kaldığı şiddet sonucu beyninde kist tespit edildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:21
İngiltere'de Polis Şiddeti: Beyninde Kist Olan Kişi Gözaltında Tekmelendi

Manchester Havalimanı'nda Şok Olay

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda, polisin gözaltı sürecinde bir kişiye uyguladığı şiddet tartışmalara yol açtı. Olayda, yüzü ve kafası darbe alan şahıs hakkında son yapılan tetkikler, durumunun ciddi olduğunu ortaya koydu.

Avukatın Açıklamaları

Fahir adındaki müvekkilinin avukatı Ahmet Yakup, Rochdale Polis Karakolu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çekilen tomografi sonuçlarının Fahir'in beyninde kist bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Yakup, müvekkilinin durumunun hızla kötüleştiğini ve şu an yaşam savaşı verdiğini ifade etti.

Polis Şiddetine Tepkiler

Dün sosyal medyada viral hale gelen bir video, bir polisin, yerde yüzükoyun yatan Fahir'e defalarca tekme attığını göstermekle birlikte, olayın polisin şiddete başvurduğunu ortaya koydu. Ayrıca, gözaltına alınma anında polisin elektroşok silahı kullandığı ve mağdura dirsekle vurduğu gözlemlendi.

Resmi Açıklamalar ve Tepkiler

Manchester Polisi, olayın ardından yaptığı açıklamada bir grup polisin, gözaltı sırasında saldırıya uğradıklarını belirtti ve konunun Mesleki Standartlar Müdürlüğü tarafından incelendiğini duyurdu. Aynı zamanda, yaşanan olayın ciddiyetine yönelik toplumda endişe ve kaygı yarattığını vurguladılar. Gazeteci Alex Tiffin, olayın bir güvenlik kontrolü esnasında patlak verdiğini ve mağdurun annesinin polis tarafından itildiğini öne sürdü. Polis şiddetine maruz kalanların Müslüman olması, İngiltere'deki pek çok sivil toplum kuruluşundan ve tanınmış kişiliklerden büyük tepkiler aldı.

Son Durum

Manchester Polisi, olayla ilgili bir polis memurunun açığa alındığını kaydetti. Yetkililer, toplumun hissettiği endişeleri anladıklarını belirtirken, şiddetin her türlüsüne karşı durduklarını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor