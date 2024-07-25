İngiltere'de Polis Şiddeti: Beyninde Kist Olan Kişi Gözaltında Tekmelendi

Manchester Havalimanı'nda Şok Olay

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda, polisin gözaltı sürecinde bir kişiye uyguladığı şiddet tartışmalara yol açtı. Olayda, yüzü ve kafası darbe alan şahıs hakkında son yapılan tetkikler, durumunun ciddi olduğunu ortaya koydu.

Avukatın Açıklamaları

Fahir adındaki müvekkilinin avukatı Ahmet Yakup, Rochdale Polis Karakolu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çekilen tomografi sonuçlarının Fahir'in beyninde kist bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Yakup, müvekkilinin durumunun hızla kötüleştiğini ve şu an yaşam savaşı verdiğini ifade etti.

Polis Şiddetine Tepkiler

Dün sosyal medyada viral hale gelen bir video, bir polisin, yerde yüzükoyun yatan Fahir'e defalarca tekme attığını göstermekle birlikte, olayın polisin şiddete başvurduğunu ortaya koydu. Ayrıca, gözaltına alınma anında polisin elektroşok silahı kullandığı ve mağdura dirsekle vurduğu gözlemlendi.

Resmi Açıklamalar ve Tepkiler

Manchester Polisi, olayın ardından yaptığı açıklamada bir grup polisin, gözaltı sırasında saldırıya uğradıklarını belirtti ve konunun Mesleki Standartlar Müdürlüğü tarafından incelendiğini duyurdu. Aynı zamanda, yaşanan olayın ciddiyetine yönelik toplumda endişe ve kaygı yarattığını vurguladılar. Gazeteci Alex Tiffin, olayın bir güvenlik kontrolü esnasında patlak verdiğini ve mağdurun annesinin polis tarafından itildiğini öne sürdü. Polis şiddetine maruz kalanların Müslüman olması, İngiltere'deki pek çok sivil toplum kuruluşundan ve tanınmış kişiliklerden büyük tepkiler aldı.

Son Durum

Manchester Polisi, olayla ilgili bir polis memurunun açığa alındığını kaydetti. Yetkililer, toplumun hissettiği endişeleri anladıklarını belirtirken, şiddetin her türlüsüne karşı durduklarını dile getirdi.