İngiltere'de Polis Şiddetine Ceza Soruşturması Başlatıldı

İngiltere'de Cezai Soruşturma Süreci Başladı

Manchester Havalimanı'nda 23 Temmuz'da bir kişinin gözaltına alınması esnasında polisin yaptığı şiddet olayına ilişkin cezai soruşturma başlatıldı. Polis memurunun yerde yatan şahsın kafasına ve yüzüne tekme atması, ülke genelinde büyük bir tepki yarattı.

Bağımsız Polis Davranış Ofisi'nin Açıklamaları

Olayla ilgili olarak Bağımsız Polis Davranış Ofisi (IOPC)'nden yapılan açıklamada, polis memurunun güç kullanımı ve mesleki standartları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi. IOPC Bölge Direktörü Catherine Bates, “Mümkün olan en kısa sürede polis memuruyla görüşeceğiz,” dedi.

Olayın Detayları ve Tepkiler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin yerde yatan kişiye saldırdığı net bir şekilde görülüyor. Ardından, olayın arka planında polislerin saldırıya uğradığı ve gözaltına alınan kişinin elektroşok silahıyla karşılaştığı bilgisi verildi. Manchester Polisi, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Bölgedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve öne çıkan kişiler, polis şiddetine karşı tepkilerini dile getirdi. Olayda polis şiddetine maruz kalan kişinin avukatı Ahmet Yakup, yaptığı açıklamada müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu belirtti.

Toplum Tepkisi ve İlerleyen Süreç

Bates, aynı zamanda Rochdale bölgesindeki toplum liderleriyle bir araya geleceğini ifade ederek, “Ailelerin barış çağrısı yaptıklarını ve şiddet eylemlerine göz yummadıklarını vurguladılar,” şeklinde konuştu. Ayrıca, soruşturmanın sonucunda durumun Kraliyet Savcılığına intikal edip etmeyeceği belirlenecek.