İngiltere'de Siyahi Erkeklerde Prostat Kanseri Teşhisi Daha Geç Yapılıyor

Yeni araştırma, siyahi erkeklerin prostat kanserine daha geç evrede yakalandığını ve tedavi erişimlerinin azaldığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:35
İngiltere'de Siyahi Erkeklerde Prostat Kanseri Teşhisi Daha Geç Yapılıyor

İngiltere'de Siyahi Erkekler İçin Prostat Kanseri Riski İki Kat Daha Fazla

Yapılan yeni araştırmalar, İngiltere'de siyahi erkeklere geç evrede prostat kanseri tanısı konma olasılığının, beyaz erkeklere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ulusal Prostat Kanseri Denetimi (NPCA) tarafından gerçekleştirilen analize göre, siyahi erkeklerde prostat kanserinin üçüncü veya dördüncü evrede teşhis oranı 100 bin kişide 440 iken, beyaz erkeklerde bu oran 100 bin kişide 295 olarak belirlenmiştir.

Hayati Tedavi Erişimi %14 Daha Düşük

Anket sonuçları, ileri evrede teşhis konulan 60'lı yaşlardaki siyahi erkeklerin, İngiltere Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) tarafından onaylanan hayati tedavi alma olasılığının %14 daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

Yönergelerin Güncellenmesi Gerekiyor

Prostate Cancer UK adlı yardım kuruluşu, mevcut hükümet yönergelerinin güncellenmesi çağrısında bulunmaktadır. Uzmanlar, siyahi erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin iki kat daha fazla olmasına rağmen mevcut yönergelerin, onları diğer düşük riskli erkeklerle aynı kategoride değerlendirdiğini belirtmektedir.

Teşhis Süreleri Uzun

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) bir sözcü, The Guardian'a yaptığı açıklamada, prostat kanserinin siyahi erkekler arasında daha erken evrede teşhis edilmesi için farkındalık kampanyaları ve destek kuruluşlarıyla işbirliği yapıldığını kaydetti. Ancak, Ulusal Tarama Komitesinin, belirtiler göstermeyen bireylere PSA testi yapılmasını önermediğini vurguladı ve bunun, faydadan çok zarara yol açabileceği konusunda uyardı.

Uzun Bekleme Süreleri Sorunu

Sağlık Bakanlığından bir sözcü, prostat kanseri hastalarının teşhis ve tedavi için çok uzun süre beklediğini ifade ederek, bu durumun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ulusal Tarama Komitesinin prostat kanseri tarama programları için özellikle yüksek risk altındaki erkeklere yönelik hedefli yaklaşımlar dahil, mevcut verileri gözden geçirdiğini açıkladı.

Prostat Kanseri İstatistikleri

Prostat kanseri, İngiltere'deki erkekler arasında en sık görülen kanser türüdür. Her yıl yaklaşık 52 bin 300 yeni vaka ve 12 bin ölüm kaydedilmektedir. Siyahi erkeklerin prostat kanserine yakalanma olasılığının, beyaz erkeklere oranla iki kat daha fazla olduğu ve hastalıktan ölüm oranlarının ise 2,5 kat daha yüksek olduğu bilinmektedir.

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