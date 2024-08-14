İngiltere'de Sodyum Siyanür Krizi: Ciddi Sağlık Uyarıları Yapıldı

İngiltere'de Sodyum Siyanür Krizi

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde bulunan Walsall kanalına, tehlikeli bir madde olan sodyum siyanür döküldü. Bu durum sonrasında yetkililer, suyla temasa geçenler için 'ciddi sağlık riski' duyurusunda bulundu.

Yetkililerden Açıklama

Walsall Belediyesi yaptığı açıklamada, kanala dökülen kimyasal maddenin "büyük bir olay" olarak değerlendirildiğini ve durumu kontrol altına almak için çok yönlü adımlar atıldığını belirtti. Çevre Ajansı ise sodyum siyanür ve diğer kimyasalların suda ne kadar var olduğunu belirlemek için analizler yapıyor. Kimyasalın suda çözünme özelliklerine dikkat çekildi.

Halkın Dikkat Etmesi Gerekenler

Açıklamada, halkın kanal ve çevresindeki sulardan uzak durması gerektiği vurgulandı. Suya doğrudan fiziksel temasın önemli sağlık riskleri taşıdığı belirtilirken, kanaldan balık yakalayanların bu balıkları tüketmemesi gerektiği ifade edildi.

Walsall Belediye Başkanı'ndan Uyarılar

Walsall Belediye Konseyi Başkanı Garry Perry, kimyasalın kusma, baş dönmesi ve bilinç kaybına neden olabileceğini doğruladı. Perry, "Halkın kaygılarını anlıyoruz ve bireyleri korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz." dedi.

Sağlık Tavsiyesi

Çevre Ajansı, kimyasala maruz kalmanın baş ağrısı, mide bulantısı, kafa karışıklığı ve kalp atışlarında değişikliklere yol açabileceğini belirtti. Kanal suyuna maruz kalan ve kendilerini iyi hissetmeyen bireylerin 111 numarasını ya da acil durumlar için 999 numarasını aramaları gerektiği bildirildi.