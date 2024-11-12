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İngiltere'de STK'lerden Yapay Zeka Destekli Göç Sistemine Uyarı

İngiltere'deki STK'lar, yapay zeka destekli göç sisteminin sığınmacılar için adaletsizlik yaratabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:44
İngiltere'de STK'lerden Yapay Zeka Destekli Göç Sistemine Uyarı

İngiltere'de STK'lerden Yapay Zeka Destekli Göç Sistemine Uyarı

İngiltere'de mülteci ve sığınmacı hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları (STK), sığınmacılarla ilgili kararlar alan yapay zeka sisteminin adaletsizlikler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı, sığınma talepleri ve sığınmacıların haklarına dair kararlar verecek olan "robot memurları" ile ilgili detayları ortaya koydu. Bu yeni sistem, Göçmenlik Başvurularını Belirleme ve Önceleme (IPIC) adıyla anılacak ve sığınmacılara ait kimlik, adli sicil, ırk, din ve sağlık bilgilerini kullanarak, hangi sığınma taleplerinin kabul edileceğine ve hangi sığınmacının ülkesine iade edileceğine karar verecek.

41 bin kişiden oluşan sınır dışı edilme kararı verilmiş sığınmacı ile birlikte on binlerce sığınma başvurusu bekleyen dosyaların işlenmesinde kullanılacak bu yapay zeka sistemlerinin, sığınmacı hakları örgütleri tarafından adaletsizliğe sebep olabileceği belirtiliyor.

Gizlilik ihlallerini araştıran Privacy International, IPIC denetiminden geçen dosyaların, İçişleri Bakanlığı memurları tarafından incelenmeden onaylama riski taşıdığını vurguladı. Privacy International avukatı Jonah Mendelsohn, "Göç sisteminde bulunan bir kişi, yapay zekanın kendi dosyalarında nasıl hareket ettiğini ve onlarla ilgili yanlış bir karar verme riskinin bulunup bulunmadığını bilmiyor. Algoritmanın şeffaflığı ve hesap verebilirliği üzerine güncellemeler yapılmadıkça göç sistemi adaletsizlik kodlamaya devam edecek" dedi.

Göçmen Hakları Ağı Başkanı Fizza Qureshi ise IPIC'nin önyargılı olacağına dikkat çekerek, "IPIC'ye çok büyük bir bilgi yüklenecek. Bu verileri toplamak için diğer hükümet kurumlarıyla veri paylaşımının artması gerekiyor. Bu da göçmenlerin izleneceği ve mahremiyet ihlallerinin artacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Oxford Üniversitesi Göç İzleme Merkezi Direktörü Madeleine Sumption ise yapay zeka sistemlerinin, sığınma talebinde bulunanların belirsizlik içinde uzun süre beklemesinin önüne geçecek hızda olabileceğine vurgu yaparak, şeffaflığın önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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