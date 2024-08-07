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İngiltere'de Tekbir Yasağı Tartışmaları: Robert Jenrick’e Tepkiler Yağıyor

İngiltere'de Robert Jenrick'in tekbir getiren göstericilerin gözaltına alınmasını savunması, büyük tepkilere yol açtı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:07
İngiltere'de Tekbir Yasağı Tartışmaları: Robert Jenrick’e Tepkiler Yağıyor

Robert Jenrick’in Tartışmalı Açıklamaları

İngiltere'de, Muhafazakar Parti liderlik yarışı adaylarından Robert Jenrick’in yaptığı açıklamalar, ülkede gündem oldu. Jenrick, polisin tekbir getiren göstericileri gözaltına alması gerektiğini savunarak, bu durumun kamusal düzen için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Sky News kanalında katıldığı programda, aşırı sağın şiddet eylemlerine yönelik polis tavrını eleştiren Jenrick, "Londra sokaklarında 'Allahu Ekber' diye bağıranların gözaltına alınmaması son derece yanlıştır,” dedi.

Siyasi Tepkiler

Jenrick'in ifadeleri, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarından ciddi tepkiler aldı. İşçi Partisi’nin Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, "Bu tür açıklamalar, toplumda gördüğümüz sorunları artırıyor,” diyerek Jenrick’i eleştirdi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mel Stride, "Allahu Ekber kelimelerinin tamamen suç sayılmasını istemek akılsızca ve duyarsızca,” ifadesini kullandı. Barones Sayeeda Warsi ise, "Jenrick’in kullandığı dil, her zamanki bölücü söyleminin devamıdır,” dedi.

İslamofobi İddiaları

İktidardaki İşçi Partisi’nden Naz Shah, Jenrick'in sözlerini "Tam bir cehalet ve İslamofobi” olarak nitelendirdi. Shah, "Bu tür açıklamalar, tüm Müslümanları damgalama çabasının bir örneğidir,” diyerek Jenrick’in özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Britanya Müslüman Konseyi de Jenrick’in kullandığı dilin bölücü olduğunu ve bu söylemin aşırı sağcıları cesaretlendirdiğini belirtti. Jenrick, yaptığı açıklamalardan sonra tekbir kelimesinin dini bir ifade olduğunu kabul etti, ancak bunun kamu düzenini bozmak için kullanılabileceğini öne sürdü.

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