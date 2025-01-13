İngiltere'de Yahudi Grubun Filistin Yürüyüşüne Yasağa Tepkisi

660'ın üzerinde Yahudi asıllı İngiliz, Filistin yürüyüşünün BBC önünde yapılmasına yönelik yasağı protesto etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:34
İngiltere'de Yahudi Grubun Filistin Yürüyüşüne Yasağa Tepkisi

İngiltere'de Filistin Yürüyüşü Yasağına Sert Tepki

İngiltere'de, 660'tan fazla Yahudi asıllı İngiliz, Filistin'e destek yürüyüşünün BBC binası önünde başlaması yasağına karşı çıktılar. Aralarında avukat, sanatçı ve akademisyenlerin bulunduğu bu topluluk, Londra Metropolitan Polisini görerek, yasak kararının kaldırılmasını talep etti.

Yasağa Karşı Ortak Açıklama

„İşçi Partisi için Yahudi Sesi (Jewish Voice for Labour)” adlı grup, yasağa karşı oluşturdukları ortak açıklamada, polisin, Gazze'de devam eden soykırıma karşı yapılan gösterilere itiraz eden İsrail yanlısı örgütlerin baskılarına boyun eğdiğini belirtti. Açıklamada, özellikle İsrail yanlılarının, “Filistin destekçisi gösterilerin sinagoga gidenler için tehdit oluşturduğunu” iddia eden baskısından bahsedildi.

Baskılar ve İddialar

Açıklamada, “Kanıttan yoksun bu iddia,” soykırımın başladığı Ekim 2023'ten beri büyük gösterilere katılan bir Yahudi Bloğu tarafından yalanlanmıştır.” ifadesine yer verildi. Öte yandan, İsrail yanlılarının yürüyüşlerin tamamen yasaklanmasını hedefledikleri vurgulandı.

Barışçı Toplantılara Müdahale Olmamalı

Açıklamada, “Yahudiler olarak, ibadet özgürlüğüne yönelik hayali tehdit yaratarak zor kazanılmış siyasi özgürlüklere müdahale etmeye yönelik bu küstah girişim karşısında şok olduk,” denildi. Ayrıca, polis teşkilatının barışçıl ve yasalara uygun toplantıları engellemeye yönelik partizan kampanyalara boyun eğmesinin kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Polisten Gelen Yasağın Gerekçesi

Londra Metropolitan Polisi, 18 Ocak Cumartesi günü BBC önünde Filistin yürüyüşü için göstericilerin “sinagog yakınlarında” toplanacağını öne sürerek yasağı getirmişti. “Polis, Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı üzerine bu yasağı getirmiştir,” diye açıklama yapan Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Hahambaşı'nın esasen İsrail ordusunun eylemlerini savunduğunu vurguladı.

Ayrıca, PSC, Filistin yürüyüşlerinin Yahudi halkına karşı herhangi bir düşmanlık içermediğini belirtti. Hahambaşı Mirvis’in, bu eylemlerle ilgili rahatsızlığını polise ilettiği ve görüşmelerin devam ettiğini de ekledi.

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