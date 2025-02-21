İngiltere'de Yoksul Bölgelerde Kanser Ölüm Oranı Yüzde 60 Daha Fazla

İngiltere'de Kanser Ölüm Oranı Yükseliyor

İngiltere'de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, ülkenin en yoksul bölgelerinde yaşayan bireylerin kanser kaynaklı ölüm oranlarının daha varlıklı bölgelere kıyasla yüzde 60 oranında daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çarpıcı Veriler

İngiltere'deki Kanser Araştırmaları Vakfı (Cancer Research UK) tarafından yayımlanan bu araştırma, yoksulluk nedeni ile her yıl 28.400 ilave kanser kaynaklı ölüm yaşandığını, bu rakamın günde 78 ilave ölüme denk geldiğini belirtti.

Akciğer Kanseri Tehlikesi

Ölümlerin neredeyse yarısının (%47) akciğer kanseri nedeniyle gerçekleştiği vurgulandı. Akciğer kanseri kaynaklı ölüm oranlarının en yoksul bölgelerde 3 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra, İngiltere'deki kanser teşhislerinin yaklaşık yüzde 10'unun yoksullukla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Eşitsizlikler Gözler Önünde

Araştırma, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklere de ışık tuttu. Yoksul bölgelerde yaşayan hastaların, acil sevk sonrası 104 günden fazla bekleme olasılığının, daha varlıklı bölgelere kıyasla üçte bir oranında daha fazla olduğu belirtildi. Bu hastalara acil başvurular sonucu kanser teşhisi konma ihtimali ise %50'den fazla.

Sigara Kullanımı ve Etkileri

Araştırmada, İngiltere'de kanserin en büyük nedeninin sigara kullanımı olduğu üzerinde duruldu. Yoksul kesimlerdeki sigara içme oranlarının, en varlıklı bölgelere kıyasla en az 3 kat fazla olduğu kaydedildi.

Uzman Görüşü

Kanser Araştırmaları Vakfı Politika ve Bilgi Direktörü Dr. Ian Walker, çalışmanın sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, "Kimse sadece yaşadığı yer nedeniyle bu yıkıcı hastalıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalmamalı. Bu rakamlar şoke edici ve kabul edilemez fakat önlenebilir," dedi. Walker, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) erişimin artırılması ve yenilikçi yöntemlerle desteklenmesinin elzem olduğunu vurguladı. "Yardım arayan herkes, hak ettiği sağlık hizmetini almalı," ifadelerini ekledi.