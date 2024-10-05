İngiltere'de Yüz Binlerin Gazze İçin Ateşkes Yürüyüşü

İngiltere'de Yüz Binlerin Gazze İçin Buluşması

İngiltere'de, İsrail'in Gazze saldırılarının birinci yılında, yüz binlerce kişi acil ateşkes çağrısı yapmak üzere toplandı. Eylem, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıların sona ermesi ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması talepleriyle gerçekleştirildi.

Londra'da Büyük Yürüyüş

Başkent Londra'daki Russell Meydanı'nda toplanan kalabalık, yaklaşık 3 kilometrelik bir güzergahı takip ederek, Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Downing Sokağı'nda bir araya geldi. Yürüyüş, Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yapıldı ve eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da katılımcılar arasındaydı.

Eylemin Mesajları ve Sloganlar

Eylemciler, "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Elini Gazze'den çek, elini Lübnan'dan çek" gibi sloganlar attı. Yürüyüş sırasında bazı karşıt görüşlü gruplar da polisin önlemleri sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan protesto gerçekleştirdi.

Filistin Misyonu'ndan Çağrı

Downing Sokağı girişindeki platformda konuşan Filistin'in İngiltere Temsilcisi Büyükelçi Hüsam Zomlot, son bir yıl boyunca İsrail'in sürekli savaş suçu işlediğini belirtti. Zomlot, Filistin halkının 76 yıldır maruz kaldığı etnik temizlik ve soykırım hakkında da bilgiler sundu. "İsrail, işgal ettiği her yerde kaybetmeye mahkumdur" dedi.

Devam Eden Destek ve Uyarılar

Eski Başbakan Hamza Yusuf, yürüyüşü nefret yürüyüşü olarak adlandıran siyasetçilere seslendi ve bu eylemlerin halkın vicdanını temsil ettiğini vurguladı. İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum ise bazı ülkelerin insan haklarına saygı göstermediğini ve bu yılın küresel insanlık açısından en kötü yıl olduğunu belirtti.

Sonuç

Yürüyüşün organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası, eyleme 300 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Bu olay, İngiltere'deki Filistin destekçilerinin sesini daha da yükseltti.