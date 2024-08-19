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İngiltere'de Zombi Bıçakları ve Palalara Yasağı Genişletiliyor

İngiltere'de zombi bıçakları ve palaların 23 Eylül'e kadar polise teslim edilmesi gerekiyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 19:08
İngiltere'de Zombi Bıçakları ve Palalara Yasağı Genişletiliyor

Yeni Yasa Tasarısı ile Zombi Bıçakları ve Palaların Yasaklanması

İngiltere İçişleri Bakanlığı, zombi bıçakları ve palaların 23 Eylül tarihine kadar polise teslim edilmesi çağrısında bulundu. Bu tür kesici aletlerin bulundurulmasının yasaklanacağı belirtilirken, teslim etmeyenlerin yasal işlem göreceği ifade edildi.

Pala ve Zombi Bıçaklarının Yasaklanması

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, bir yüzü keskin ve diğer yüzü tırtıklı olan zombi bıçakları ile tek yüzü keskin palaların 24 Eylül’den itibaren yasaklanacağı belirtildi. Daha önce de samuray kılıcı, kelebek bıçağı gibi kesici aletlerin yasaklandığı anımsatıldı.

Teslim Süreci ve Yaptırımlar

26 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında zombi bıçakları ve palaların İngiltere ve Galler'deki karakollara teslim edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, teslim edenlere herhangi bir yasal işlem yapılmayacağı kaydedildi. Ayrıca, bu bıçaklar, polis ve derneklerin oluşturduğu teslim kutularına isimsiz bir şekilde bırakılabilir.

Diana Johnson’dan Açıklama

İçişleri Bakanlığında Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, "Bu tür silahların evlerde veya sokaklarda bulunmasının geçerli bir sebebi yok. Hükümet, bıçaklı suçları önlemek için yıllık bir planda yapılan bu düzenlemeyi gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Gelecek Yasa Düzenlemeleri

Ayrıca, Bakan Johnson, yakın gelecekte Ninja kılıçlarının (katana) da yasaklanacağını belirtirken, "Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve hayatları kurtarma fırsatı sunmak için toplumun tüm kesimlerinin işbirliği yapmasını çağırıyoruz" dedi.

Statistikler ve Geçmişteki Olaylar

İngiltere'de ocak ayında zombi bıçakları yasaklı silahlar arasına alınmış, 2019'da ise 'dikiş tutmaz' isimli bıçaklar listeye eklenmişti. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, Mart 2023 ile Mart 2024 arasında 18 bin 572 bıçaklı saldırı suçu işlenmiş, bu olayların %71'i bıçak doğrultma veya bıçak dayama şeklinde gerçekleşmiştir.

İngiltere'de bıçaklı suç oranlarının artması, Southport kentinde meydana gelen ve 3 çocuğun ölümüne yol açan saldırıda olduğu gibi, aşırı sağcı eylemlerin de fitilini ateşlemiştir.

Sonuç olarak, İngiltere'de bıçakla ilgili suçların önüne geçmek için atılan bu adımlar önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

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